朱立倫邀韓國瑜任副主席 韓貼合照侯柯郭回應 另類同框

國民黨10日早上7時舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫受訪。(記者鄭媁／攝影)

雙十國慶，國民黨今天早上7點舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫今天受訪時表示，前段時間有邀請高雄市前市長韓國瑜 擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選；今天他與韓國瑜將見面討論輔選事務。

朱立倫今未出席凱道前的國慶大會，他在中央黨部升旗典禮前受訪表示，今天是中華民國112年國慶日，他作為國民黨主席，理當和所有藍營15縣市、群眾站在一起，共同慶賀中華民國112年國慶。

韓國瑜則是在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲 合照畫面，除了提到侯、柯，也提到鴻海董事長郭台銘 ，盼以小我凝聚大我，侯友宜、柯文哲、郭台銘也留言回應，形成三人另類「同框」。

韓國瑜近來被視為可能扮演國民黨「桶箍」角色，卻遲遲不見有任何行動；國慶前夕，韓昨晚在臉書貼出與柯文哲的合照，是否意味「出手」促成藍白合，耐人尋味。

韓國瑜臉書寫著「只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待」，透露玄機。貼文不久，釣出柯文哲、侯友宜、郭台銘三名總統參選人的留言。

韓在臉書寫說，四年闊別，老友相見，整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替，可以保持國家的清新與活力。

韓表示，「侯市長、柯市長、郭董事長都擁有讓台灣向上的能力與智慧」，他衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，「讓我們給他們多一點鼓勵」，齊心合力，必定會讓台灣更好。

貼文一出，柯文哲回覆「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安。」相隔一小時後，侯友宜留言「感謝韓市長的鼓勵，我們目標一致，一起團結所有人的力量，達成政黨輪替，讓台灣更好！」郭台銘接著留言「感謝國瑜兄為國為民挺身而出，柯主席這陣子也特別費心思考整合方案，價值理念最為重要。在野陣營真誠合作，才能實現政權輪替，回應主流民意的期盼！」也意外造成三人另類同框。