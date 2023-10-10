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侯提藍白合2對2溝通 柯辦：第三方公正民調前提先確立

台灣新聞組／台北10日電
國民黨總統參選人侯友宜9日拋出藍白合「二對二溝通」方案。(記者侯永全／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜9日拋出藍白合「二對二溝通」方案。(記者侯永全／攝影)

藍白如何合作，牽動2024選情。國民黨總統參選人侯友宜昨天主動拋出藍白合「二對二溝通」方案，侯競辦也宣布，將由競辦執行長金溥聰、中央黨部秘書長黃健庭代表，與民眾黨初步磋商，正式啟動藍白合作；侯競辦並提出「三層面、六方向」，呼籲雙方盡快坐下談，彼此關心的議題，不設前提，都可討論。

侯友宜昨上午接待18名日本國會議員，會後主動向媒體拋出藍白合方案。侯說，柯文哲訪美前，他有聯絡柯，並表達善意溝通；但柯回國後，他為積極商量藍白如何採取合作，前兩天，多次聯絡柯，「可惜電話通了，他就沒有接」，不確定是否因為柯手機在機場掉了後，號碼還沒申請好。

對於柯文哲昨天提出許多治國理念與方向，侯友宜表示，盼藍白合先把理念說清楚，包含如何面對核心價值、理念及合作事項，再談整合方法。侯提出，藍白雙方坐下來談，由競辦和國民黨各派一個人，共兩人；他也建議民眾黨派兩人，就彼此的理念、核心價值、未來合作事項，充分溝通，讓藍白合更積極，期待能夠快速展開。

侯競辦強調，關於雙方協商討論，建議包含三個層面，六個方向：第一層是國家安全的核心理念與貫徹，包括兩個方向，分別是守護並且貫徹中華民國憲法，以及堅持反對台獨、反對一國兩制。

第二層是責任政治與政黨輪替的實現，第一個方向是全力促成藍白合作，第二個方向是基於「做不好就要下台」的政黨政治理念，所以認為多數民眾絕對不會期待藍綠合或綠白合。

第三層是行政立法，相輔相成的效能治理，第一個方向是國會立法權，包含立委選舉乃至未來國會組成（即正、副院長及召委選舉）及合組黨團的合作討論；第二個方向是行政權，包含政策、政見主張，乃至未來政府內閣組成原則的合作討論。

對於柯文哲近日內提出的七項國政及民調主張，侯競辦表示，「我們期待，雙方代表能盡速會面溝通，進行幕僚準備會議。」

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應表示，柯文哲已經清楚表達，現階段「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，以確認在野陣營合作能夠推出最強的候選人，完成2024年政黨輪替，不辜負選民的期待，此一前提先確立，再來談見面磋商，應該是比較好的安排。

柯日前結束訪美，傳出手機在舊金山機場過安檢時遺失，他昨受訪時表示，手機丟掉很常見，「不過我很有自信，裡面沒有什麼不雅照、私密照」；至於藍白的幕僚每天都有在聯絡，因此雙方之間的溝通不是問題。

柯文哲 侯友宜 民調

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