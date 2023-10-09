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賴清德民調領先仍有挑戰？邱毅：有隨時引爆的大地雷

記者歐陽良盈／台北報導
前立委邱毅。（本報資料照片）
前立委邱毅。（本報資料照片）

台灣2024年總統大選剩不到四個月，民進黨總統參選人賴清德民調持續領先，前立委邱毅在臉書表示，賴支持度走向上升中，仍面臨三挑戰，隨時會受黨內弊案或大地雷影響。

邱毅說，大選已經進入垃圾時間，是外行人看法，選戰精彩好戲才正準備上演。選戰進入白熱化，鴻海創辦人郭台銘宣布連署超過門檻，但副手賴佩霞放棄美國籍有變數，民眾黨總統參選人柯文哲對國民黨梭哈，整體形勢對柯有利，但依過去經驗，柯一有利就飄，容易失言。

邱毅指出，賴清德民調穩定領先，若非綠整合成功，就能打敗他；蔡英文總統的假博士案恐成為隨時引爆的大地雷；牽涉到賴清德的弊案正蓄勢待發，何時浮上檯面，由誰打響第一砲，殺傷力多大，都難免在選戰後期成為熱點。

邱毅認為，國民黨總統參選人侯友宜近來民調下跌的情況，還會持續，國民黨宣稱的優勢，已經逆轉成劣勢，柯文哲對藍白合梭哈，提議比民調，國民黨回應顯示心虛，證實他們說侯民調領先柯是說謊，侯接受主持人平秀琳節目專訪時，跳針式反應，不知所云的內容，更強化了他草包形象。

邱毅表示，「Lin bay 好油」事件升高影響，黨工許哲賓收押禁見，暴露國民黨中央也存在暗黑網軍。「好油」版主林裕紘稱手機和電腦在機場丟失，一聽就是滅證的老手法，更顯示事件不單純，水很深，應有共犯及共犯集團存在。

民調 國民黨 賴清德

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