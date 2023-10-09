柯文哲：可與任何黨合但盼公平 侯友宜：理念相近就可往前

民眾黨總統參選人柯文哲說，可以跟大家合作，但要有公平對待。（記者邱德祥／攝影）

「藍白合」究竟能不能成？民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，總要有個比賽規則，國民黨 從來不提出比賽規則，因此自己才會主張比民調 ，只希望有個公平的對待。國民黨總統參選人侯友宜則表示，「人如果志同道合理念相近，我們就可以勇敢往前走」，他說他反對台獨，也一定要讓民進黨政府政黨輪替，藍白合一定是在此基礎上，大家「往前走」。

民眾黨昨晚在萬華艋舺服飾商圈舉行廟口開講，柯文哲說，民眾黨跟任何政黨都可以合作，但是比賽要有比賽規則，就像他們在立法院，「這個議案有道理，我們都會支持；如果沒有道理，誰要理你」。

他表示，藍白合問題總要有個比賽規則，國民黨不能沒有比賽規則，但是又想要跟民眾黨合作。他提出合理的比賽規則，如果國民黨不同意，請問要怎麼比賽？「不要比民調又要當正的，乾脆整碗拿去就好」。

侯友宜則連兩天都在台中地方跑行程，昨到太平區的聖和宮媽祖廟上香，還徒步到附近的太平公有零售市場拜票。侯說，六成以上民眾希望政黨輪替，最主是要終結貪腐，藍不會與綠合作，只會跟白合作，「相對地，如果繼續讓民進黨再執政，那我們的價值就不一樣了。」

國民黨總統參選人侯友宜（中）到台中太平市場掃街拜票，許多民眾熱情高喊「凍蒜」。（圖：侯友宜競辦提供）

國民黨主席朱立倫昨到高雄為黨籍立委參選人造勢也表示，國民黨和民眾黨需確認共同理念理想，才能認定是藍白合，這過程不排除任何方法，若確定合作將會談細節。

郭宣布連署逾30萬份

此外，鴻海集團創辦人郭台銘 宣布總統連署超過30萬份門檻。針對在野整合進度，郭台銘昨表示，領袖要把人民擺在第一位，心中永遠要有人民。