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帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

黑白集／圍剿馬文君與女大生 配稱民主？

黑白集

藍委馬文君因監督潛艦案，近日飽受綠營圍剿。她把接獲的檢舉資料分送國防部、調查局、南韓駐台代表處請求調查，國防部也說那不是機密資料；但綠營卻大肆指控她洩密，鄭文燦則罵她吃裡扒外。立委行使監督權卻被貼上洩密罪名，難道面對軍火掮客惡搞，也要閉著眼睛裝作看不見？

中山大學一名女生的遭遇相去不遠。她只不過在座談會向賴清德問到「民進黨貪腐」問題，便連續數日遭綠網軍謾罵肉搜，還有人公開其父親臉書帳號，號召群眾圍攻。試想，賴清德主動跑去和青年座談，若學生連這種問題都不能問，莫非民進黨已經把「言論自由」的大門貼封條了嗎？

前兩天，前閣揆蘇貞昌出版新書《護國四年》，標榜自己的施政勛績。他任內獨斷獨行、僚氣薰天，硬要吹擂成「護國」，直如威權主義還魂。而賴清德不僅跑去捧場，還稱護國朝野都有責任，全民應該一起來。說著說著，彷彿回到了反共抗俄年代，人們只能同仇敵愾，不能有異議嗎？

馬文君和女大生，角色大不相同，卻遭到同樣的圍剿命運。真正的原因，不在於她們做了什麼不該做的事，而是民進黨的民主氣度與政治容量已大為退化，更忘了接受監督與鞭策是執政者的憲政義務。如果立委不能監督，如果年輕人不能提問，台灣還配叫民主國家嗎？（轉載自聯合報）

賴清德 民進黨 國防部

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