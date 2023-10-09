台大選倒數破百日 綠憂立委選、藍盼快點整合、白拚政黨票

民進黨總統參選人賴清德（左起）、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

2024大選倒數破百日，綠營評估總統選情相對穩定，立委選舉有待加強。民進黨 高層表示，立委選舉目標是區域搶45席、不分區13席以上，拚國會過半；黨內不諱言，總統參選人賴清德 「母雞效應」尚未完全發揮，但選舉進入最後50天才決勝負，隨著選戰加溫，選情可望繼續上揚。

立委選情混沌，民進黨高層說，民進黨曾拿過16席不分區，本屆取得13席，明年大選若「3黨鼎立」，藍綠各有基本盤，民眾黨政黨票預估會較上次略增，民進黨維持13席是合理的數字；加上區域及原住民立委，民進黨本屆共62席，下屆目標瞄準58席以上。

相較於總統選情，綠營立委選情並不被看好。民進黨高層說，黨內預計在不分區立委提名完成後，羅列出全國「重點選區」，黨中央的人力資源會全力投入，而綠營這場選戰的「最強武器」賴清德也會全力投入輔選，力拚總統立委雙贏。

國民黨 則要克服「藍白合」關卡，國民黨立委曾銘宗說，就立委選舉的部分，藍白提名有某種默契，例如台中、新北，藍白競爭的程度沒那麼大，雙方可以共蒙其利。

曾銘宗表示，隨著各縣市競選總部成立，各立委參選人也會與侯友宜成立聯合辦公室；侯請假後全台跑透透，到各縣市都有立委參選人陪同，相互拉抬，後續效果會出來。

柯文哲陣營認為，民眾黨立委不分區可望獲8至10席，接下來將持續透過空戰、政見，穩定年輕族群與中間票；但民眾黨擔憂一旦藍白合，甚至柯文哲屈就擔任副手，恐會造成年輕票流失，衝擊政黨票。