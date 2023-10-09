我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

台大選倒數破百日 綠憂立委選、藍盼快點整合、白拚政黨票

台灣新聞組／台北9日電
民進黨總統參選人賴清德（左起）、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德（左起）、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

2024大選倒數破百日，綠營評估總統選情相對穩定，立委選舉有待加強。民進黨高層表示，立委選舉目標是區域搶45席、不分區13席以上，拚國會過半；黨內不諱言，總統參選人賴清德「母雞效應」尚未完全發揮，但選舉進入最後50天才決勝負，隨著選戰加溫，選情可望繼續上揚。

立委選情混沌，民進黨高層說，民進黨曾拿過16席不分區，本屆取得13席，明年大選若「3黨鼎立」，藍綠各有基本盤，民眾黨政黨票預估會較上次略增，民進黨維持13席是合理的數字；加上區域及原住民立委，民進黨本屆共62席，下屆目標瞄準58席以上。

相較於總統選情，綠營立委選情並不被看好。民進黨高層說，黨內預計在不分區立委提名完成後，羅列出全國「重點選區」，黨中央的人力資源會全力投入，而綠營這場選戰的「最強武器」賴清德也會全力投入輔選，力拚總統立委雙贏。

國民黨則要克服「藍白合」關卡，國民黨立委曾銘宗說，就立委選舉的部分，藍白提名有某種默契，例如台中、新北，藍白競爭的程度沒那麼大，雙方可以共蒙其利。

曾銘宗表示，隨著各縣市競選總部成立，各立委參選人也會與侯友宜成立聯合辦公室；侯請假後全台跑透透，到各縣市都有立委參選人陪同，相互拉抬，後續效果會出來。

柯文哲陣營認為，民眾黨立委不分區可望獲8至10席，接下來將持續透過空戰、政見，穩定年輕族群與中間票；但民眾黨擔憂一旦藍白合，甚至柯文哲屈就擔任副手，恐會造成年輕票流失，衝擊政黨票。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

柯文哲主張改內閣制 批台灣現在是「民選皇帝制」

下一則

共軍擾台 國軍油料預算連4年不夠用

延伸閱讀

大屋頂下／侯友宜vs.賴清德（上）務實不獨vs.務實台獨

大屋頂下／侯友宜vs.賴清德（上）務實不獨vs.務實台獨
女大生問民進黨弊案 家人也遭肉搜 賴清德：網路攻擊沒必要

女大生問民進黨弊案 家人也遭肉搜 賴清德：網路攻擊沒必要
冷眼集／主席沒作為 綠色變出征的顏色

冷眼集／主席沒作為 綠色變出征的顏色
新聞評論／貪腐、缺電… 賴清德不能無視人民感受

新聞評論／貪腐、缺電… 賴清德不能無視人民感受

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生