柯文哲主張改內閣制 批台灣現在是「民選皇帝制」

民眾黨總統參選人柯文哲提出台灣應該改為內閣制。（記者黃義書／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 昨天說，綜觀全世界的先進國家，只有美國採用總統制，但是依然維持三權分立，反觀台灣現在是「民選皇帝制」，贏者全拿毫無制衡，這種現象繼續存在，台灣將會永無寧日，因此台灣應該採用內閣制，真正落實分權制衡。

民眾黨昨晚在萬華艋舺服飾商圈舉行廟口開講，柯文哲指出，台灣的問題在於毫無制衡，主要取決於七個人的選舉，總統加上六都市長，因為六都就占台灣70%的人口，總統只要一選上，完全沒有辦法制衡，包括總統提名行政院長，不需要經過立法院同意，這個不是民選總統制，而是叫做「民選皇帝制」。

柯文哲還說，蔡英文總統甚至可以700多天不用開記者會，不像他每天都要被記者堵麥，台灣最終應該採用內閣制，綜觀全世界的先進國家，只有美國採用總統制，但是總統權力也沒有這麼大，美國總統要任命國務卿 、財政部長等，還是需要經過參議會投票 同意。

柯文哲說，總統可以決定行政院長及各部會首長，而經濟部底下還有國營事業，國營事業底下又有投資公司，投資公司又有轉投資公司，「換一個總統，差不多6000人」。

柯文哲直言，只要這個現象繼續存在，台灣就會永無寧日，大家常說「一人得道、雞犬升天」，就是在講這種情形，贏者全拿毫無制衡，因此先進國家很少採用總統制，「全世界真正實施總統制的國家，非洲國家、中美洲國家都是那種獨裁者，內閣制比較不會。」

柯文哲主張，總統提名行政院長，應該經過立法院同意，而既然總統是經由民選，「妳就不要躲在總統府，700多天都不出來」，每年應該要到國會進行國情報告，接受立法院黨團的質詢。

柯文哲也說，行政院任命重要官員，應該由立法院各委員會作聽證，現在任命很多皇親國戚，包括高階文官、國營事業的董監事，應該走遴選制度。