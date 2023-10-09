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與柯文哲通話後卻失聯 侯友宜喊「藍白合」2對2溝通

記者侯俐安／台北9日電
國民黨總統參選人侯友宜。（記者侯永全／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜。（記者侯永全／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜今天親揭，民眾黨總統參選人柯文哲出國前，他曾打電話給柯、兩人也有連絡上；但柯回國後，昨晚、今晨，多次聯絡柯，但電話通了、柯沒有接，不確定是否因為柯的手機在機場遺失後，號碼還沒申請好。他也提出藍白合應各由競辦、黨部各派一人，「藍白合」2對2溝通。

柯文哲上午召開記者會提出七大主張，強調最終目標是內閣制。侯友宜上午接見日華議員懇談會18位國會議員後，接受媒體提問。

侯友宜揭露，柯文哲訪美前，他有打電話跟柯聯絡，也連絡上了；柯回國後，他為了要積極商量藍白如何採取合作，因此昨天晚上、今天早上，多次聯絡柯文哲主席，「可惜電話通了，他就沒有接」。

由於柯文哲手機在美國遺失，侯友宜說，「會不會是因為他手機在機場掉了以後，號碼還沒申請好，我不得而知。」

針對藍白要合作，侯友宜說，藍白要合作，出國前就非常清楚，也會積極在溝通，出國回來後，他更積極想促成這件事情。

侯說，柯文哲今天舉行記者會、提了一些理念與想法，他認為，理念、想法都可以在會充分溝通，就如同他前幾天說過，（藍白合）要先把理念說清楚，包含如何面對核心價值、理念及合作事項，再來談方法整合，一起共同面對。

侯友宜提出，藍白雙方坐下來談，他的競選辦公室和國民黨都會各派一個人，共兩個人；他也建議民眾黨派兩人，大家彼此就提出的理念、核心價值、未來合作事項，充分溝通，讓藍白合更積極，期待能夠快速展開。

侯友宜 柯文哲 國民黨

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