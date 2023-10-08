冷眼集／把關食安不力 鄭文燦欠交代

行政院副院長鄭文燦主導雞蛋進口跨部會協調，迄今未說清楚當中的諸多疑點。（本報資料照片）

民進黨 緊抓「Lin bay 好油」板主林裕紘恐嚇案自導自演把柄，並將此與藍營「網軍」連結，但林裕紘事件與進口蛋弊病是兩回事；農業部 前部長陳吉仲為雞蛋 風暴下台，但主導雞蛋進口跨部會協調的行政院副院長鄭文燦迄今未說清楚當中的諸多疑點。綠營如今企圖以好油案，模糊把關食安不力的焦點，也未免把選民想得太簡單。

林裕紘造假遭到恐嚇，應該被譴責，司法也不能輕縱。不過民進黨執政，陸續爆發巴西進口雞蛋爭議，再加上這次查獲美國豬肉「洗產地」事件，同樣也都應該好好查清楚。

而在進口蛋事件中，鄭文燦的角色更是可議。他不僅執掌進口蛋跨部會協調，更兼任行政院消保會召集人，而過去一段時間，進口蛋所衍生的諸多爭議，鄭彷彿置身事外。面對藍營「雞蛋門神」的質疑，他更提告以對。

問題是，這次雞蛋進口之所以釀成風暴，就是因為採取專案進口的方式，只有政府指定的九家廠商才能獲得價差補貼，其他民間進口則是要自負盈虧。

外界不解的是，行政院本可用輕稅簡政的方式，例如減免雞蛋進口關稅，降低廠商的進口成本，即可達到平抑蛋價效果。但偏偏卻用「篩選廠商」的方式，再用一套複雜又充滿操作空間的價差補貼方式，在雞蛋進口政策中角色吃重的鄭文燦迄今卻從未清楚交代：為何當初要用捨近求遠、化簡為繁的方式，這可不是一句「農業部決定專案進口」，就能糊弄過去。

連日來，外界清楚看到，綠營的操作就是將林裕紘的爭議與藍營網軍連結，但近年來，放眼政壇誰是放任、操弄網軍側翼的箇中高手，民眾心中心裡自有一把尺。

從進口雞蛋到美豬洗產地爭議，民眾早已對執政黨把關食安不力感到不滿，食安攸關全民健康，更超越藍綠，不容民進黨以林裕紘的個人爭議大打政治泥巴仗。

鄭文燦更應將雞蛋專案進口爭議好好說清楚，別想用一句「栽贓」、要農業部「全擔了」，就想船過水無痕，繼續當沒事人。