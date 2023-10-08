我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

冷眼集／把關食安不力 鄭文燦欠交代

記者 周佑政
行政院副院長鄭文燦主導雞蛋進口跨部會協調，迄今未說清楚當中的諸多疑點。（本報資料照片）
行政院副院長鄭文燦主導雞蛋進口跨部會協調，迄今未說清楚當中的諸多疑點。（本報資料照片）

民進黨緊抓「Lin bay 好油」板主林裕紘恐嚇案自導自演把柄，並將此與藍營「網軍」連結，但林裕紘事件與進口蛋弊病是兩回事；農業部前部長陳吉仲為雞蛋風暴下台，但主導雞蛋進口跨部會協調的行政院副院長鄭文燦迄今未說清楚當中的諸多疑點。綠營如今企圖以好油案，模糊把關食安不力的焦點，也未免把選民想得太簡單。

林裕紘造假遭到恐嚇，應該被譴責，司法也不能輕縱。不過民進黨執政，陸續爆發巴西進口雞蛋爭議，再加上這次查獲美國豬肉「洗產地」事件，同樣也都應該好好查清楚。

而在進口蛋事件中，鄭文燦的角色更是可議。他不僅執掌進口蛋跨部會協調，更兼任行政院消保會召集人，而過去一段時間，進口蛋所衍生的諸多爭議，鄭彷彿置身事外。面對藍營「雞蛋門神」的質疑，他更提告以對。

問題是，這次雞蛋進口之所以釀成風暴，就是因為採取專案進口的方式，只有政府指定的九家廠商才能獲得價差補貼，其他民間進口則是要自負盈虧。

外界不解的是，行政院本可用輕稅簡政的方式，例如減免雞蛋進口關稅，降低廠商的進口成本，即可達到平抑蛋價效果。但偏偏卻用「篩選廠商」的方式，再用一套複雜又充滿操作空間的價差補貼方式，在雞蛋進口政策中角色吃重的鄭文燦迄今卻從未清楚交代：為何當初要用捨近求遠、化簡為繁的方式，這可不是一句「農業部決定專案進口」，就能糊弄過去。

連日來，外界清楚看到，綠營的操作就是將林裕紘的爭議與藍營網軍連結，但近年來，放眼政壇誰是放任、操弄網軍側翼的箇中高手，民眾心中心裡自有一把尺。

從進口雞蛋到美豬洗產地爭議，民眾早已對執政黨把關食安不力感到不滿，食安攸關全民健康，更超越藍綠，不容民進黨以林裕紘的個人爭議大打政治泥巴仗。

鄭文燦更應將雞蛋專案進口爭議好好說清楚，別想用一句「栽贓」、要農業部「全擔了」，就想船過水無痕，繼續當沒事人。

雞蛋 民進黨 農業部

上一則

涉自導自演恐嚇 「好油」林裕紘返台遭收押禁見

下一則

回應藍白合 柯文哲：非正式投票 以民調為準

延伸閱讀

侯友宜廣告指控涉利益輸送 鄭文燦提告

侯友宜廣告指控涉利益輸送 鄭文燦提告
黑白集／部會分工錯置 鄭文燦也該交代

黑白集／部會分工錯置 鄭文燦也該交代
協調進口蛋 鄭文燦未現身立院 藍委批有權無責

協調進口蛋 鄭文燦未現身立院 藍委批有權無責
桃園農地解編 黃國昌控圖利金主 鄭文燦批任意影射

桃園農地解編 黃國昌控圖利金主 鄭文燦批任意影射

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911