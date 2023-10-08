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向媽祖祈求兩岸平安 侯友宜：平民總統才知人民是否溫飽

記者黃寅／台中8日電
國民黨總統參選人侯友宜8日到台中市太平太和宮上香，宮方送上菜頭，象徵好彩頭，祝他順利當選。（記者黃寅／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜8日到台中市太平太和宮上香，宮方送上菜頭，象徵好彩頭，祝他順利當選。（記者黃寅／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜上午在台中向媽祖上香，祈求兩岸平安，希望媽祖用慈悲的心，讓台灣選出一個好的領導者，尤其這個領導者應該是從平民出身的平民總統，因為平民總統能了人民的聲音，知道一塊肉賣多少錢、一粒蛋賣幾元，還有人民到底吃得飽嗎，辛苦的生活是怎麼過的？

國民黨總統參選人侯友宜8日到太平市場旁向攤商拜票。（記者黃寅／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜8日到太平市場旁向攤商拜票。（記者黃寅／攝影）

侯友宜上午到台中市太平區的太和宮媽祖廟上香，同時也徒步到附近的太平公有零售市場拜票。包括國民黨立委參選人林家興、市議員黃佳恬、賴義鍠、太平區農會總幹事余文欽等人都到場陪同。

國民黨總統參選人侯友宜8日到台中市太平太和宮上香，國民黨人士到場陪同。（記者黃寅...
國民黨總統參選人侯友宜8日到台中市太平太和宮上香，國民黨人士到場陪同。（記者黃寅／攝影）

他說，平安是人最期望的，大家都看得出來台海局勢最近很緊張，因此他向媽祖拜拜，讓兩岸能平安。

國民黨總統參選人侯友宜上午到太平市場旁向攤商拜票，有市民要求與他自拍。（記者黃寅...
國民黨總統參選人侯友宜上午到太平市場旁向攤商拜票，有市民要求與他自拍。（記者黃寅／攝影）

侯友宜說，台中市的建設，盧秀燕市長拚得要命，但是沒有中央的支持都沒有用。像這次進口的美豬變成加（拿大）豬或英（國）豬，讓大家吃得害怕，裡面到底有沒有萊劑沒人知道。台中市要中央給資料查清楚、說清楚，像這樣簡單的事情，中央要想到人民，尤其是台中缺的建設，立委讓林家興當選、總統讓他當選，總統、立委配合，把台中的捷運一條一條蓋好。

國民黨總統參選人侯友宜8日到太平市場旁向攤商拜票。（記者黃寅／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜8日到太平市場旁向攤商拜票。（記者黃寅／攝影）

他說，像是附近的（太平）市場，公有市場應該改變成現代化的市場，保有傳統的味道和人情感受，但是要有現代化的環境、衛生和所有的設備、設計，年輕人才會回來幫老的幫忙做，做一做再傳下去。

國民黨總統參選人侯友宜8日到太平市場旁向攤商拜票。（記者黃寅／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜8日到太平市場旁向攤商拜票。（記者黃寅／攝影）

侯友宜 國民黨 捷運

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