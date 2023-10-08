回應藍白合 柯文哲：非正式投票 以民調為準

民眾黨總統參選人柯文哲7日到五股賀聖宮參拜。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 拋藍白比民調 ，國民黨總統參選人侯友宜接招回應。侯友宜競辦執行長金溥聰昨天表明立場，有人指他是藍白合最大障礙，事實上他是持開放態度，配合總統參選人。

侯競辦發言人黃子哲亦闡明侯競辦的想法，強調藍白合不應該最後變成零和，至於細節或技術面，黃子哲表示，他無法提供再多訊息，大方向上並沒有完全排除民調，但把民調當作藍白合唯一方法，可能最後就成為零和。

民眾黨總統參選人柯文哲回應，民主政治以民意為依歸，看民意展現，藍白合SOP要以民意為基礎，民眾黨已經很清楚表達，剩下看國民黨如何回應。台灣可趁此機會建立聯合政府的未來模式，歷史上雖沒試過，但政黨間可討論。

關於民調結果，柯文哲說，現階段非正式投票就是民調為標準，雖然外界質疑民調不準，某些特定媒體一看就知道不準，那就不須討論。若不是故意造假、民調多做幾次，多看不同家、看趨勢，就很明顯可信。至於民調被質疑是綠營灌票的傳言，是技術問題不用討論，去年民進黨選舉大敗就可知道。

柯文哲剛結束訪美行程，傳出柯文哲從舊金山 機場搭機要前往洛杉磯經過安檢時，手機疑似遭竊。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡7日晚證實，柯文哲手機在舊金山機場過安檢時遺失，當下有立即反映，並撥打電話，但已經關機，由於急著要通關，並未報警處理，柯文哲已經另換一支手機。