返台任賴清德副手？蕭美琴：持續投入台美關係

蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

副總統賴清德 在花蓮競選時喊出要把駐美代表蕭美琴「送進總統府」，提高賴蕭配可能性；遠在華府的蕭美琴7日出席僑胞主辦的國慶活動時表示，目前仍全力投入台美關係，不評論政治話題，她拒絕回應「是否接獲賴清德徵詢」的提問。

賴清德台北時間6日在花蓮縣新城鄉協安宮演說時，要台下的支持者把蕭美琴「送進總統府」，不到24小時，賴清德競選辦公室就澄清，人選還在徵詢中。

蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動，她在致詞時大談台美關係並感謝僑胞對台灣的支持。

在場邊，面對記者追問賴清德的最新發言，蕭美琴表示，「我想花蓮鄉親會想到我是人之常情，我在花蓮服務十年，我們駐美代表處工作很多，大家還是全力投入台美關係，對於其他政治話題我現在沒有評論。」

記者追問蕭是否接獲賴清德的徵詢，她並未回應。

民進黨 駐美代表處駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也說，蕭美琴要轉任副總統，或持續擔任駐美代表，是兩難的抉擇。

彭光理說，這是賴清德和蕭美琴要商量的問題，蕭與美方關係良好，備受美國政府官員尊重，是留在華府或回台參選，這不是他能決定的，他也無從判斷哪個選擇更好。