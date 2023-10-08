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新聞評論／貪腐、缺電… 賴清德不能無視人民感受

聯合報社論
民進黨總統參選人賴清德。（記者葉信菉／攝影）
民進黨總統參選人賴清德。（記者葉信菉／攝影）

民進黨總統參選人賴清德近日到中山大學與學生座談，被問到如何解決民進黨的貪汙腐敗問題時，他竟反問對方：「哪個具體事件，讓你有這種想法？」提問學生一下子愣住，但在座同學紛紛替她搶答：私菸案、疫苗、爐渣、台南光電、新竹棒球場、賴百億、陳歐珀、進口蛋…。賴清德頓時語塞，竟轉而「講古」談起民進黨創建歷史，宣稱民進黨有許多政策建樹，但因而也有些包袱，以此結束話題。

賴清德裝作清白的模樣反問學生，以為對方無法具體指出民進黨的貪腐事件，是很不誠懇的態度，充滿權力的傲慢。事實上，正因為近年執政黨的貪腐無能事件層出不窮，綠營去年選舉才會以大敗收場，賴清德對此難道一無所感？僅看在座學生此起彼落地數出弊案種種，即可知民進黨的貪腐形象已深入人心，這正是許多選民想要「下架民進黨」的主因。面對人民的惡感，賴清德如果繼續裝作若無其事，以為沒有檢討的必要，就算他徼幸當選總統，任內恐怕要日日面對滔天民怨。

賴清德和學生座談，目的是爭取青年的信任與支持。誰料，他卻擺出說教和宣傳姿態，無意真誠地和學生對話交流。也難怪，學生對他的長篇大論和言不及義感到不耐，批評其發言根本是「賴清德式廢話」，說了等於沒說。賴清德在年輕族群的支持度本來就比較低，這次現場對話影片被大量流傳，他的好感度恐怕還會下修。

類似的「賴式廢話」場景，近來接二連三。在中山大學與學生座談之次日，民進黨中常會邀請節能專家王茂榮以「台灣不缺電，缺節能理念」為題發表專題演說。會後，民進黨發言人轉述賴清德的裁示說，台灣工業用電占整體用電近60%，只要工業用電能節省三成，等於台灣節省18%的用電，台灣就沒有缺電問題。

賴清德做這樣的裁示，會不會太天真了一點？第一，僅憑一位節能專家的舌粲蓮花，就以為可以把蔡政府非核家園政策造成的缺電恐慌吹熄，這難道是在寫傳奇小說。第二，如果節能這麼重要，為何蔡英文執政七年什麼節能政策都沒推動，只是一味在那裡砍樹填池種光電？第三，要所有工廠節省三成用電，說起來簡單，做起來困難，賴清德能指出哪一條路可通向這個美好的目標嗎？如果指不出任何路徑，提不出具體政策，卻在那裡高呼工業節能三成即不缺電，這就是一個草包政府所能送給人民的最佳心理安慰劑嗎？

蔡總統的能源轉型政策，是在空中鋌而走險，卻把提心吊膽及缺電後果留給人民承擔。對比之下，賴清德的「18%節電論」，則更原始，更簡單；連方法論都不必提，就光憑一個節能專家的「隔空點穴」，就敢大聲喊出「台灣不缺電」，真是鬼畫符到了極點。何況，由於台灣經濟景氣放緩，今年上半年工業用電減少6%，才使缺電危機減緩。依賴清德的構想，是否台灣工廠倒愈多，愈有助於解除缺電危機？

目前的大選情勢，「藍白合」仍在雲霧繚繞之中，前景未明。也因此，賴清德自恃能以逸待勞，顯得老神在在。但我們要提醒的是：人民對蔡總統的不滿積蓄已久，賴清德作為其接棒者，勢必加倍受到檢驗，沒有任何徼幸的空間。無論貪腐、霸道、缺電、經濟遲緩等問題，人民的感受都已相當深刻；賴清德可以為政策辯護，但若不同時提出反省及解決方案，他將被人民看破手腳，認為他無法帶領台灣開創新局。賴清德原本謹慎，但此際冷感正在抹殺其誠懇。

賴清德 民進黨 疫苗

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