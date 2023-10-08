大屋頂下／侯友宜vs.賴清德（上）務實不獨vs.務實台獨

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜。(本報資料照片)

8月賴清德 過境美國，9月侯友宜 訪美。二人的台美中三邊論述已大體呈現。若嘗試比較兩人至此階段的整體論述，或可得到這樣的總結印象：

賴清德：自詡是務實的台獨工作者，欲以務實台獨，和平保台獨。

侯友宜：自命是務實的中華民國 捍衛者，欲以務實的中華民國，和平保中華民國。

兩人的最大交集是以「兩岸和平／世界和平」為目標。兩人的最大歧異則是：賴主張「務實台獨」，侯主張「務實不獨」。

先論二人最大的歧異。有目共睹，賴清德主張「務實台獨」，但他卻顯然正在十分吃力地洗獨、去獨，嘗試與「務實台獨工作者／台獨金孫」的標籤「脫鉤」。相對的，侯友宜卻將「反對台獨」說得愈來愈清楚，他的用詞是「堅決反對台獨」。這是二人的最大歧異。

國民黨在大選中首次將論述拉升到「堅決反對台獨」的高度。記憶猶新，在馬英九時代的用詞是「不獨」，較少直說「反對台獨」。且在2006年，國民黨甚至曾說「台獨也是選項」；馬英九當時解釋說「主張台獨是言論自由的選項」，但不是國民黨的政策選項。然而，侯友宜如今已直面「堅決反對台獨」。

相對以觀，曾經舉牌「台灣獨立萬歲」、並自稱「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變」的賴清德，卻在拚命洗獨、去獨。他否認自己是「台獨金孫」，且宣示「台獨三無論：無路徑／無計劃／無框架」，又把「務實台獨工作者」切成「務實／台獨／工作者」三大塊，在在皆在努力與「台獨」脫鉤。

賴清德在躲台獨，侯友宜則直面台獨，呈現了二人的絕對差異。

這顯示了國民黨及侯友宜對「反對台獨」的國家論述更有自信（也因這個問題已到必須直面的地步），因此藉訪美之行逕直向美國、中共及台灣人民公開而直白地說出「堅決反對台獨」。

相對以觀。賴清德卻在吃力地洗獨、去獨，但又洗不乾淨、去不乾淨，遂致說來支支吾吾、吞吞吐吐，落得「務實台獨」四字如今不能對美國說，不敢對中共說，也不能用為大選的政治號召。吞不回去，也吐不出來。

一個直言不諱，一個囁囁嚅嚅。這一目了然地印證了侯賴的政治是非，否則，賴清德在躲什麼？

又要保有「內殺型台獨」的政治利益，又想閃避「外擊型台獨」的政治災難，這是「務實台獨」的自相矛盾。例如，賴清德說，「不能廢台獨黨綱，否則民進黨會被取代」，但豈有「維持台獨黨綱」而仍可謂「務實台獨」者？豈不是自欺欺人？

侯賴二人的主要歧異，其實正在賴清德的「維持台獨黨綱／操弄務實台獨」，與侯友宜的「捍衛中華民國憲法／堅決反對台獨」。

沒錯，這是國民黨首次在大選中將兩岸論述定錨在「中華民國憲法」的高度。相對以觀，賴清德卻一直諱避憲法，他至今仍未表示繼承蔡英文「依據中華民國憲法（憲法一中）及兩岸人民關係條例（一國兩區）處理兩岸事務」的主體論述。

侯的論述是「中華民國是國家，台灣是家園」，回歸憲法。賴的論述是「台灣是一主權獨立的國家，現在叫中華民國」；因此，他若當選總統，就是「我是台灣國總統，現在叫中華民國總統」。此種論述是出自「台灣前途決議文」，而非基於中華民國憲法。

侯友宜且將九二共識與憲法聯結，而主張「合乎中華民國憲法（憲法一中／一中各表）的九二共識」。侯營似已將「一中各表」淡出，但「合乎中華民國憲法的九二共識」，其實較「一中各表」更強烈。因為，「一中各表」在表達兩岸的對應關係；「合乎中華民國憲法的九二共識」則在凸顯「憲法說」，強調中華民國的主體性。

沒有九二共識，就沒有芝麻開門。侯友宜未關上「九二共識」這扇門，但在爭取九二共識的詮釋權。他若當選，就應嘗試在「合乎中華民國憲法的九二共識」下與對岸展開互動。相對以觀，賴清德則根本否定九二共識，也就是他尚未當選，就預告周知他在當選後絕不會經九二共識與對岸開啟互動，已死死地將自己刷油漆刷在牆角。

九二共識有兩個面向。

一方面是「一個中國」的問題。台灣必須用「中華民國憲法／一中各表」來爭取「一中」的詮釋權。無中華民國即無九二共識，這是侯友宜的路線。

另一方面，九二共識也有「不搞台獨」的寓意。因此，除非主張台獨，即無否定「九二共識／一中各表」的道理。賴清德一方面洗獨去獨，一方面又否定九二共識，作繭自縛。

總結以上略論，可對侯賴二人的政治人設作一速寫：

侯友宜是以「務實的中華民國捍衛者」自命。他說：「反對台獨，是因中華民國憲法沒有『台獨』兩個字。如果有本事，請『台獨金孫』來改。」這個口氣，即是以「中華民國憲法的警長」自期。

侯的兩岸論述，或可歸納為：「中華民國憲法是兩岸關係的最高指引，中華民國憲法是九二共識的基本詮釋。」

所謂「務實」，則他也加碼強調「嚇阻」，宣示「實力確保和平／交流增進對話」，亦即以實力為對話的支撐，此即「和平鷹」。又「堅決反對一國兩制」（如同堅決反對台獨），因一國兩制與台獨皆主張「中華民國已經滅亡論」。他且說，兩岸情勢短期內難回到馬政府時代。類此思考，皆可見他相信「中華民國」是比「台獨」更「務實」的兩岸戰略，但並未對「中華民國路線」有太過虛浮的想法。

侯友宜所呈現的兩岸思維，可謂朝向「不統／不獨／不武」，此即「務實的中華民國」。因為「務實不獨」，始能主張「務實不統」（暫無心靈契合的現實條件），也才能主張「務實不武」，此即「務實的中華民國捍衛者」。

賴清德則是以「務實台獨工作者」自命。他認為，只要不搞法理台獨，即是「務實」。他未放棄台獨，而是認為，他的「借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」皆屬「務實」。亦即，只要「務實」保留「中華民國」四個字，即可放手掏空中華民國搞「台獨」，且仍能獲得內外的同意及接納，因此亦可「和平保台獨」。至於侯友宜問，中華民國憲法有無「台獨」二字，則非賴清德所務之實。

進一步的問題是：侯賴二人如今皆以「兩岸和平／世界和平」為目標，則「務實的台獨」與「務實的中華民國（務實不獨）」，何者較可能實現和平？