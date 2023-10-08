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綠執政鬼故事？游淑慧點快篩、蛋、潛艦國造怎爭議雷同

記者林麗玉／台北8日電
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。（本報資料照片）
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。（本報資料照片）

潛艦國造近日遭爆陰陽合約、竊資洩密等爭議多，再度被質疑，得標廠商GL才成立短短48天就拿到標案，國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧在臉書質疑，為何過去發生的「缺快篩」、「缺蛋」等爭議事件，往往都是國家社會發生重大危機，也就是所謂「國難」當頭，就會有天外飛來「仁人志士」，以完全不合常情情節出場試圖解決危機。

游說，「民進黨執政，台灣充滿各式各樣光怪陸離的鬼故事」。例如當年疫情嚴峻，全國需求快篩孔急，原本經營醫院美食街，小吃鋪的「義士」，竟然瞬間轉型成為生技大亨，200萬元（台幣，下同，約6.22萬美元）資本額，豪吃政府16.5億元標案，要從國外進口快篩。「義士」面對質疑，還反嗆：「自己根本沒賺錢，只是想幫政府忙！」

她也指出，後來台灣又缺蛋，又有17年沒營業的前蛋商遺孀，突然開起資本額僅有50萬元的一人公司，又從政府手中拿到6億元的專案，遠從地球的另一端，進口巴西雞蛋，甚至公司都還沒復業，就提前一天拿到合約。由於情節實在太匪夷所思，遺孀面對質疑，說的竟然是同一套：「根本沒有賺錢，只是幫政府忙！」

游淑慧說，如今，潛艦國造又是同樣的情節，一家2017年成立才48天，只有七個人的公司，得標設計台灣潛艦。民進黨政府是不是真的要強迫老百姓相信這些鬼故事？什麼「殷實商人」、「愛國蛋商」、「高手在民間」，開小吃店只是掩護，軍火大廠不如七人神秘公司？

游甚至提到，行政院長被當面洗臉：「要動大手術會找拿到證照才48天的菜鳥？」還繼續耍嘴皮說：「如果找到好的醫師可以嗎？」問題就是他只拿到證照48天，你怎麼知道他好不好？

游淑慧說，國防部長邱國正說，他不知道當初為什麼找郭璽？等於坐實了蔡總統用黃曙光，黃曙光用郭璽，獨攬潛艦國造大權，甚至架空國防部長。「如今爆發這麼多疑似設局詐騙，陰陽合約，竊資洩密的爭議，民進黨政府不敢查辦，就是有鬼！」

民進黨 國防部 疫情

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