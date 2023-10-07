參選2024被很多人罵 郭台銘：祖先、天上神明沒有罵我

新北市五股賀聖宮今辦2023年顯應祖師文化祭，鴻海創辦人郭台銘到場參拜。（記者張曼蘋／攝影）

新北市五股賀聖宮7日辦2023年顯應祖師文化祭，鴻海創辦人郭台銘 表示，台灣將面臨50年未見的世界經濟海嘯，他祈求顯應祖師庇佑台灣。他也說，人家說他出來參選被很多人罵，「但我說我們祖先、天上神明沒有罵我，罵我沒關係，各人都有立場，但我出來為了和平、經濟繁榮、政府不貪汙」。

郭台銘7日在民進黨總統參選人賴清德 、民眾黨總統參選人柯文哲 之後抵達現場，他參拜完與廟方人員及信眾合影留念，在現場待了約一小時。他致詞表示，最近他勤跑宮廟，看到絡繹不絕信徒，求神拜佛主要是心理不安定，未來不確定因素增加，因此要找宣洩管道、平安方法，現在社會需要平安，而台灣宮廟都在替政府承擔很多社會救濟的責任。

郭台銘說，世界銀行已經預警台灣將面臨50年沒有過的經濟海嘯，他1974年創業也50年，從來沒有遇過，「台灣未來何去何從？老百姓未來怎樣安居樂業？」、「台灣經濟何去何從？台灣會不會走向菲律賓？會不會走向過去幾十年前？不知道」。郭強調，這經濟風暴會讓台灣面臨很大考驗。