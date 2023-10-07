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觀察站/權責不分 唐鳳將數位部帶往何方？

記者 張睿廷

美國時代雜誌「人工智慧領域AI百大影響力人物」，唐鳳名列「塑造者」風光上榜，唐鳳最初被蔡政府延攬入閣時，被譽為「內閣大黑馬」，更從政務委員成為數位發展部首任部長，可是她領導的數位部，卻被譏為只會訂麵線的「麵線部」、出國預算多到引人側目的「出國部」，不知這位「塑造者」要把數位部帶往何方？

期待愈高，失落也愈大。這句話用來印證國人對數位部打詐的期待，頗為貼切，民眾對數位部打詐的不滿不斷升高，最大民怨就是詐騙，就連民進黨立委林俊憲也為此質詢唐鳳，指數位部成立一年以來，網路詐騙卻愈來愈嚴重，他實際測試自己名字在社交平台冒用，警政署一小時接到報案後就下架，數位部還稱在連繫Meta要求下架，可笑的是，Meta社交平台的管理單位正是數位部。

外界期待數位部保護資安、打擊詐騙。然而，數位部成立一年多，詐騙案不減反升，還搞錯重點，出國預算明年比今年大幅增加，以提升民主能見度為名，如此花費大筆民脂民膏，難道是中華民國的外交部都沒作用了嗎？需要數位部放下主要工作去協助大外宣，政府部會權責分工混亂，已經本末倒置，部長唐鳳更像與世隔絕，似乎不知台灣詐騙問題有多嚴重。

台灣早已民選總統多年，在國際間的民主能見度，還需要數位部將打詐經費挪來用於宣傳？光是一項出國計畫，數位部就派了近十分之一的人力在國外待上20多天？這段期間究竟誰來守護民眾財產？更別提數位部究竟從哪找來了專業人才到國外為我國宣傳能見度？中華民國外交部皆有編列相關預算，也有培訓多年的專業人士，數位部還是專心做好本業，努力打詐，消除民怨，幫蔡政府重拾民心，才是正辦。

詐騙 預算 中華民國

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