侯友宜展現自信 爭取談判話語權、主導權

民眾黨總統參選人柯文哲提出藍白合用民調決定的主張。國民黨總統參選人侯友宜（圖）6日表示，這段時間國民黨與民眾黨都在堆疊很多善意，在這既有基礎下，藍白合作會更積極溝通。(中央社)

國民黨 總統參選人侯友宜 6日接受網路媒體專訪，首度正面回應「藍白合」及民眾黨總統參選人柯文哲拋出的「比民調 」。侯友宜主動接招藍白合議題，顯現他對自己選情的「自信」，以及在未來在藍白合談判過程要取得的話語權及「主導權」。

柯文哲返台後再提出藍白合用民調決定的主張，侯友宜回應民調不是唯一的方法，這是國民黨內普遍的看法。如同當初國民黨徵召提名總統參選人，民調之外，還納入執政縣市長、立委已提名參選人的「幹部評鑑」，問題是國民黨和民眾黨本就不對等，除了民調外，民眾黨能拿什麼跟國民黨「比」。

如何辦民調有不同主張、看法，一直以來都是如此，各黨內部初選早就洗過不知多少回，怕綠營灌水、民調時間點、要不要排綠、是市話民調還是手機民調、市話、手機的比例；比參選人民調之餘，還要不要比政黨支持度民調呢？

侯友宜說，藍白合應理念要做了充分溝通，理念相同一致，再來用方法整合；確實，藍白合要先談價值，特別是涉及藍、綠「意識型態」的核心議題，例如國家認同、兩岸、核四等，這本來就是柯文哲要面對的，否則，光是藍對柯文哲「綠骨」的質疑，就會形成信者信者、不信者恆不信。

侯友宜主動回應藍白合，展現自信，提了看法、丟了問題，但還沒有提對案，且至今仍只看到「一條路徑」，是國民黨和他的路徑，不是民眾黨的路徑。

只不過，柯文哲是民眾黨主席，也是民眾黨總統參選人，一切話都是柯文哲說了算；相形之下，侯友宜是國民黨總統參選人，但國民黨的主席是朱立倫，藍白合議題是政黨對政黨，或是侯選人對侯選人，怎麼分？怎麼切？恐怕是國民黨內部在與民眾黨討論前，恐怕自己得先要釐清。