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憂藍白合變藍白零和 侯：比民調非唯一方法

台灣新聞組／台北7日電
針對藍白合比民調，柯文哲再拋可挑五家做民調。侯友宜（圖）回應表示，民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。(記者潘俊宏／攝影)
針對藍白合比民調，柯文哲再拋可挑五家做民調。侯友宜（圖）回應表示，民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。(記者潘俊宏／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲昨結束訪美行抵台，針對藍白合比民調，柯文哲再主張可挑五家民調來進行。國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受網路媒體專訪，他首度明確表態說，柯文哲跟幕僚一周內拋出三、四個不同看法，但民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。

柯文哲說，民調都有標準做法，要挑五家、做幾個，其實這些都還好，在台灣做民調已經行之有年，是相當成熟的技術，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

侯友宜說，關於民調，柯文哲與幕僚一周內拋出三、四個不同看法，可見大家對於民調看法不盡然一致。他強調，民眾期待藍白整合，政黨輪替，但不應該把民調當作唯一方法，藍白合會變成「藍白零和」，應公開透明把理念價值以及政見、合作項目說清楚，訂成公約或綱領，讓大家知道兩黨合作目的。

國民黨主席朱立倫表示，藍白合已經溝通協調很久，關鍵一定是建立在共同的理念，而且確認願意藍白合，組成政治聯盟。朱強調，各種方法都沒有排除，他跟柯文哲之間沒有問題，希望侯友宜跟柯文哲能盡快見面，愈快愈好，這非常關鍵。

侯友宜說，政黨一定是面對面溝通，他是總統參選人，也可以跟國民黨內溝通，跟柯文哲見面不是問題，跟朱立倫一起，三個也可以，事情多溝通就會水到渠成。至於柯曾說綠白國會合作也可以，他說，這就是政黨要確認的事情。

侯友宜表示，藍白合是政黨對政黨，要談聯合內閣、內閣制等等應該先談清楚，國民黨會尊重意見。他說，一個有效能的政府，不是總統獨大、也不是閣揆獨大，而是立法院能制衡的政府，以民為天。至於若當選是否請柯文哲當行政院長，侯表示，先把理念談清楚。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，以目前在野可能出現三組參選人，勢必無法集中力量，掃除民進黨貪腐政權、促進國家正常化。

陳智菡表示，國民黨從去年開始釋放藍白合訊息，卻始終無法提出具體辦法，更使許多選民對政黨輪替感到無奈且無望，柯文哲與民眾黨因此提出比民調、輸退選的構想，不再務虛，可促使在野進一步整合出足以挑戰民進黨的「最強組合」。

專家：藍白民調 綠恐灌票

民調專家戴立安提醒，若藍、白做民調，各陣營及綠都會灌票，失去隨機抽樣意義，且更可能出現藍白各自找「最友好」的機構做的弔詭現象，他認為，是否合仍取決藍白雙方互信。台師大政研所教授曲兆祥表示，藍白民調一定面臨綠營灌票，民調有其好處也有限制，這是藍白雙方要不要「願賭服輸」的問題。

戴立安指出，藍、白做民調要先有互信，因為包括民調的時間、家數、找誰做、加權方式、手機或市話的分開或混合等，都會影響數字結果，且若說找五家，那最後可能變成藍、白各找對彼此機構紅利最強、支持數字會最好的機構，平均起來才會高。

戴立安說，民調顯示的是當下民意反應，現在變化快，可能一個雞蛋事件等，就會讓藍白支持度排序改變，也不能保證比完後，態勢到選前就不會變；藍白民調可以作為一個雙方討論依據，實際上還是看互信，不過就數字來看，卻是藍白若不整合的話，總統大選勝算並不高。

曲兆祥認為，柯文哲至少提出一個談整合的辦法，國民黨要先表態接不接受，若不接受也不提出其他建議，因時間緊迫，會先面臨支持度下滑危機，因為期盼整合的選民會失望焦慮，這也是柯文哲先「出招」的原因。曲兆祥表示，據他了解，若藍白不能整合，侯支持者改投他人棄保意願的比例，比柯支持者高，對藍營是警訊。

針對藍白合比民調，柯文哲（圖）再拋可挑五家做民調。侯友宜回應表示，民調不應該是唯...
針對藍白合比民調，柯文哲（圖）再拋可挑五家做民調。侯友宜回應表示，民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。(記者黃仲明／攝影)

民調 柯文哲 國民黨

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