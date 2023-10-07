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侯友宜加碼補助私大 綠批抄襲賴清德

記者屈彥辰、蔡晉宇／新北7日電
國民黨總統參選人侯友宜今再釋出政策牛肉，公布最新教育政見，主張提高教育編列1%，估將增列300億元，並宣示立刻召開13年未開的全國教育會議，討論108年課綱造成學子負擔，配套措施不足等問題，縮短公私立學雜費差距，補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年補助3.5萬元增至5萬元，擴大吸引境外生來台。記者屈彥辰／攝影【作者：屈彥辰，日期：2023-10-06，數位典藏序號：20231006104159057】
國民黨總統參選人侯友宜今再釋出政策牛肉，公布最新教育政見，主張提高教育編列1%，估將增列300億元，並宣示立刻召開13年未開的全國教育會議，討論108年課綱造成學子負擔，配套措施不足等問題，縮短公私立學雜費差距，補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年補助3.5萬元增至5萬元，擴大吸引境外生來台。記者屈彥辰／攝影【作者：屈彥辰，日期：2023-10-06，數位典藏序號：20231006104159057】

國民黨總統參選人侯友宜昨公布教育政見，主張大學學費合理化，擴大弱勢補助，學生學貸免繳本息的寬限期延長為畢業2年，補助私立大專校院學生學雜費，114學年度（2026年）起，逐年自3.5萬元（台幣，下同，約1090美元）增至5萬元。民進黨抨擊，侯不僅抄襲民進黨總統參選人賴清德的「縮短公私立大學學費補助方案」，更是打臉自己先前「政策撒幣」批評。

侯友宜表示，若財政收入成長，教育經費按比例成長，透過修正「教育經費編列與管理法」，提高教育經費編列下限1%，預估將增300億元；侯也主張，提高教師鐘點費、導師津貼與特殊教育職務加給，依法撥補足額年金；另倍增終身教育經費，4年增加30億元，擴大對終身學習的補助。

侯友宜也鼓勵5歲幼兒入學，定額補貼就讀私幼1萬元；針對教保服務人員建立尊嚴勞動制度，建立準公幼品管機制。教師甄試回到教學與本職學能取向專業選才，設中央外師招聘專責單位。優良代理教師可延長聘期，偏遠優良代理教師服務3年後帶職公費進修師培課程，取得教師證後可回任正式教師。

侯友宜喊出檢討2019年課綱，當選後召開13年未開的全國教育會議，探討教師待遇及退撫；技職教育部分，高中職專業實習費、雜費全免，鼓勵企業捐贈技職學校。

民進黨發言人張志豪說，賴清德提出減免私大學雜費，有過去政策脈絡，請侯勿為救選情，為抄襲而抄襲。侯競辦回嗆，民進黨對侯政見邊跟進邊批評，不上進不厚道。

教育部 侯友宜 民進黨

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