柯文哲出新書 昔日貼身攝影控遭「盜圖盈利」民眾黨回應了

民眾黨總統參選人柯文哲率團訪美6日返台，柯文哲前隨行攝影潘俊霖指控，柯文哲新書《漫畫柯文哲》，侵權盜用他當年拍攝的照片。（記者黃仲明／攝影）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲 7日預計推出新書《漫畫柯文哲》，柯文哲昔日貼身攝影潘俊霖6日在臉書 指控，這本柯文哲自稱離開台北市政府後的台灣筆記，侵權盜用他當年拍攝的相片、用他的相片盈利，並點名柯文哲的妻子陳佩琪出來對帳，問他們用他的相片賺版稅不會心虛嗎？

針對潘俊霖指控涉嫌盜圖盈利，民眾黨發言人李頂立表示，法律對於著作權歸屬都有明確的認定，建議潘先生可以再做了解。

潘俊霖在臉書發文指出，這本自稱離開台北市政府後的台灣筆記，其中，第二章走出台灣看世界，盜用他當年拍攝的照片，這張照片是2019年拍攝，根本不是柯文哲離開北市府後，簡介中有300多張相片，不敢想像被盜多少圖使用。

潘俊霖說，為什麼攝影工作者總是弱勢，很多人跟他說在北市府時期有雇傭關係很難告，就這樣讓柯文哲遊走在法律邊緣，他領的薪水是台北市政府相關單位，台北市政府財源來自人民稅金，柯文哲憑什麼用他的相片盈利。

潘俊霖點名陳佩琪出來對帳，潘俊霖說，陳佩琪發一張匯款單帶風向，請問，柯文哲夫妻用他的相片賺多少版稅，你們在家數鈔票的時候不會心虛嗎？

李頂立表示，有關員工於職務上所完成著作之著作權歸屬，依著作權法第11條規定，如有契約約定者，從其約定；如未約定，則以受雇人為著作人(即員工享有姓名表示權、禁止不當變更權等「著作人格權」)，雇用人(公司)則享有重製、改作、散布等「著作財產權」。