籲國慶大典團結 賴清德邀馬英九出席

民進黨總統參選人賴清德參加「賴清德同舟共濟後援會」活動時，邀請馬英九參加國慶。(記者邱德祥／攝影)

前總統馬英九 不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，質疑「中華民國 不見了」，拒絕參加國慶大典；民進黨總統參選人賴清德 昨造勢場合向馬喊話，並請現場支持者鼓掌邀請馬參加國慶，「面對中國威脅，台灣朝野一定要團結」。

國慶籌委會主委、立法院長游錫堃昨天出示2010年馬英九執政時國慶主視覺圖片，強調「當時就已經使用Taiwan」；他也說，國慶使用「Taiwan National Day」已經三年，馬以此為由拒絕參加太過牽強，他希望馬英九應該前後一致，不要忽然間變卦。

賴清德強調，馬英九現在不參加國慶，連帶在野黨也說不參加，這樣台灣就不團結了。蔡英文總統昨也在臉書公布國慶影片，主題是「台灣的聲音」，影片最後出現國旗，也有「慶祝中華民國112年國慶」標語。

另一方面，中華民國駐美代表蕭美琴日前在雙橡園舉辦國慶酒會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾及友邦大使出席。麥考爾致詞時喊出「我愛台灣」，並表示，面對中共侵略作為，一個強健蓬勃的台灣才能有效嚇阻進犯，他期待強化美台政治、經濟和安全關係，並呼籲北京不要干預選舉。