藍營秀團結 侯友宜國慶合體韓國瑜

國民黨總統參選人侯友宜（右）與高雄市前市長韓國瑜，11日將同台出席中廣董事長趙少康發起的「戰鬥藍」活動。(本報資料照片)

2024大選昨天破百日，藍營逐步向大團結的方向邁進。已經表明不會出席總統府前國慶大典的前總統馬英九 ，雙十節當天將與國民黨 總統參選人侯友宜 一同以市民身分前往新北市民廣場參加升旗，凸顯守護中華民國來與民進黨政府「台灣國慶日」作區隔；緊接著在11日，侯友宜與高雄市前市長韓國瑜也將同台出席中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，集結力量力拚藍營國會過半。

馬英九因質疑雙十國慶的英文名稱沒有中華民國，拒絕出席今年凱道的國慶大會。不過國慶當天，馬英九在國民中央黨部升旗後，將與侯友宜一同以市民身分前往新北市民廣場參加升旗，同一時間，另14個泛藍執政縣市也將同步舉行國慶升旗，營造藍軍團結重返執政的氣勢。

侯友宜競辦表示，侯友宜當天不僅會以總統參選人身分參加國民黨國慶升旗典禮，也會以新北市民身分參加新北市府的國慶升旗典禮，但屆時馬、侯兩人不會登台，也不發表談話。

台北市長蔣萬安昨天也表明，他只參加以中華民國為焦點的國慶，不會去中央辦的國慶活動。

趙少康發起的「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動11日舉行，侯友宜、韓國瑜也將現身同台與全台灣30位藍營立委參選人共同造勢，力拚國會過半。韓國瑜辦公室證實，韓國瑜將出席。

對於民進黨總統參選人賴清德昨天向馬英九喊話，希望大家團結，並邀請馬英九參加國慶。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「台灣國國慶日」是不折不扣的台獨路線，違反中華民國憲法，民進黨最倚賴的美國也不支持，馬英九絕無可能幫蔡英文政府背書。

另一方面，侯友宜與國民黨主席朱立倫昨也共赴立法院前院長王金平辦公室，敦請王金平出任侯友宜後援會總會長。不過，朱立倫表示，三人只談高雄競總，王金平沒有答應後援會總會長。黨內高度期待，能有王金平的協助，將是侯友宜一大助力。