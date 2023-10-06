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柯文哲談整合改口了：民調贏的當正 輸的推副手

台灣新聞組／台北6日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右）和國民黨總統參選人侯友宜（左）怎麼合？各界矚目。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲（右）和國民黨總統參選人侯友宜（左）怎麼合？各界矚目。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲1日率團2度訪美，前往舊金山及洛杉磯，今天結束訪美行程，搭乘華航CI-23航班於清晨4時45分抵達桃園國際機場，針對藍白合議題，柯文哲不再堅持民調輸的退選，他改口說贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量組成一組勝率最高的候選人。柯文哲受訪時被問到會不會跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜碰面，他說「看幕僚怎麼安排」。

對於此次訪美的收穫，柯文哲表示，畢竟舊金山是全世界新創產業最發達的地方，這次去主要是看新創及教育相關產業，目前實驗教育、網路教育跟人工智慧都合在一起，參觀幾家廠商後覺得這樣會革命性改變未來教育的模式。

柯文哲指出，每個人都不一樣，為什麼學校用同一個老師、同一套教材、同一個速度在教，未來人工智慧跟網路結合後就會完全解決掉，電腦可以按照每個人的速度去上課，整個教學現場也都會改變。

至於洛杉磯方面，主要是出席美西選哲之友後援會成立，並且感謝僑胞的熱情支持。

媒體提問，國民黨副主席連勝文被問到藍白合時，支持侯友宜當「正」的。柯文哲說，藍白合講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以民眾黨先提案比民調，贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量組成一組勝率最高的候選人。

媒體追問，民調部分要怎麼做？柯文哲說，民調都有標準做法，在台灣已經行之有年，是非常成熟的技術，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

媒體詢問，近期是否會和前立法院長王金平見面，柯文哲表示，最近好像沒有安排。

國民黨立委李德維表示，柯文哲願意談就談，若不願意合就直接講，柯文哲一直在講國民黨設很多前提，只能正不能副，或是比民調等，這都不是出自國民黨主席朱立倫或侯友宜的嘴，反倒是單方面聽柯文哲和柯辦發言人陳智菡在說。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，對於藍白合立場就是保持高度善意，選擇最佳時機，才能達成大多數民意期盼的政黨輪替。侯友宜和柯文哲過去在雙北市政交流合作愉快，相信藍白雙方會在現有基礎上，持續積極溝通。

柯文哲 國民黨 民調

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