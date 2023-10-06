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新聞評論╱美豬抓到了 食安還在雲深不知處

聯合報社論
桃園、新北傳出冷凍食品業者販售美豬卻標示為加拿大豬，十萬公斤混合火鍋肉片大多早被吃下肚。許多商家會貼上「台灣豬」字樣，但也遭質疑是貼心安。(記者杜建重／攝影)
桃園、新北傳出冷凍食品業者販售美豬卻標示為加拿大豬，十萬公斤混合火鍋肉片大多早被吃下肚。許多商家會貼上「台灣豬」字樣，但也遭質疑是貼心安。(記者杜建重／攝影)

美豬抓到了！二年多來去向成謎的進口美豬終於找到了。先前輿論追問美豬流向、消基會懷疑美豬洗產地、民眾更擔心吃到美國萊豬，蔡政府都含糊其辭或矢口否認，如今終於查獲十五萬公斤的美豬混摻偽標為加拿大或英國豬肉，製成火鍋肉片或肉捲，流向餐廳、火鍋店或滷味攤，幾已全數進了民眾肚裡。至於其中是否包括萊豬仍待檢驗，但人民的食安信心已經徹底崩潰。

這個結果，是早在蔡英文總統開國門引美國萊豬入關的時候，社會各界就諄諄示警的。事實上，美豬進口多年，比率不高，與國產豬相安無事。美國萊豬只占全部美豬二成多，但蔡英文黑箱開放美國萊豬進口，反而讓民眾對全部美豬都失去信心，也讓原可合法進口的美豬，只能躲躲藏藏，不敢以真面目示人。蔡政府拿出「從海關到廚房」五大管理措施，哪裡頂得住人民的食安信心？當時還廣貼「台灣豬」標章標示，又哪裡擋得住美豬的混摻偽標？

消基會今年五月底調查、六月示警，指出市面上未發現標示「美豬」產品，美豬有洗產地的疑慮。食藥署反駁稱，美豬僅占台灣進口量百分之零點四，才會找不到相關產品；衛福部長薛瑞元回答立委質詢時更說，「你沒有看到當然就沒有嘛」，衛福部有確實掌握流向。如今美豬抓到了，雖然食藥署「沒有看到當然就沒有」，實則不是沒有，只是不查而已。

美豬抓到了，食藥署表功稱，美豬稽查，登錄機制建功；另傳出是業者遭同行眼紅而被檢舉。不管如何，就結果論，查獲混摻偽標的美豬，值得肯定。只是人民仍不免想問，開放美國萊豬進口以來，市面上很難看到美豬產品，如今卻發現吃個火鍋、買點滷味，就可能吃到不知有無萊克多巴胺的美豬，難道二年多來食藥署都在睡覺？而消基會六月公開協尋美豬，三個多月後才找到二件，且已全被民眾吃下肚，到底還有多少美豬漏網逃逸？

雖然從海關到廚房，食藥署有補不完的漏洞，但許多問題源頭都在蔡總統和農業部前身的農委會。尤其時任農委會主委陳吉仲極力為美國萊豬保駕護航，還說豬吃萊劑好比人吃保健食品。但肉商說得明白，標示美豬就是沒人買，所以才會洗產地。為什麼蔡政府只想把萊豬塞進台灣人肚裡？

豬農之子陳吉仲不顧國內養豬產業發展，只會大撒幣對豬農摸頭封口，更在國內豬價走揚時，砸錢鼔勵業者進口豬肉。目前被查獲的這批美豬進貨時間，正好接近當時的農委會聲稱為滿足端午節、中秋節需求增加而補助豬肉進口的期間，等於讓美豬拿著農委會補助款搶進台灣，洗產地後上餐桌。農委會補助政策形同間接助長破壞食安，如果萊豬也混雜其間，農委會更是罪莫大焉。從海關到廚房，民眾的食安就在農委會和食藥署的處處漏洞中摔落。

民眾乍聞美豬混摻偽標，莫不氣憤。有民眾說，現在知道美豬流竄到火鍋、燒烤店，以後都點羊肉好了。但民眾吃的羊肉是羊肉嗎？八月媒體踢爆業者「掛羊頭賣豬肉」，而且是以美豬加工混充羊肉販售。民眾改吃羊肉，結果下肚的還是美豬！這種黑色幽默，每天都在嘲弄著蔡英文的食安五環。

農委會升格農業部後，陳吉仲因雞蛋風暴下台，留下一堆爛攤；蔡英文的食安五環，環環脫鉤斷鏈。雞蛋美豬都能洗產地，蔡政府不仁，以人民為芻狗，民眾處亂世求自保而不可得；挑選國產蛋，可能買到巴西蛋；拒吃美豬，仍吃到美豬；改吃羊肉，吃的還是美豬！對民眾來說，食安五環只在雲深不知處，給我透明就好！

蔡英文 雞蛋 農業部

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