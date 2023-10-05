我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

柯文哲拜會洛杉磯中華會館 僑胞盼藍白合互讓一步

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯羅省中華會館拜會。(圖:民眾黨提供)
民眾黨總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯羅省中華會館拜會。(圖:民眾黨提供)

民眾黨總統參選人柯文哲在美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯中華會館拜會。僑胞祝福柯文哲2024年大選順利，成功完成第四次政黨輪替；有僑胞向柯文哲喊話，希望柯與國民黨總統參選人侯友宜合作，互相讓一步就會好。

柯文哲受到中華會館代表熱烈歡迎，紛紛表達支持，幾位代表祝福柯文哲大選順利，成功完成第四次政黨輪替，保護台灣長治久安、台海和平。

柯文哲表示，他是第一次來這裡，看見大家都在這裡幫助同胞，他對此表達欽佩與感謝，看看大家有無需要合作或幫忙的地方，他會多傾聽少說。

中華會館副監事長林鐘博說，民進黨這幾年搞到兩岸關係非常緊張，如果再投民進黨恐引爆火藥桶，衷心希望柯文哲這次能馬到成功、達到中華民國的政黨輪替，祝福柯文哲當選。

顧問馬國威表示，假使這一次只是國民黨，不可能有勝利，一定要柯侯兩個人合作，都相讓一步就會好，也會成功，民進黨最近也出了事情，從蛋到疫苗都出事，柯文哲講過民進黨貪汙，什麼都來，大家都忍受不了，要把民進黨抓下台，不然再做四年的話不得了，台灣一定快翻過來了。

民眾黨總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯羅...
民眾黨總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯羅省中華會館拜會。(圖:民眾黨提供)

柯文哲 民進黨 國民黨

上一則

杭州亞運／東奧金牌「麟洋配」晉4強 王齊麟：還好沒拖累李洋

下一則

敗給美人計…欠債男被心儀女約出來 見面才知是討債

延伸閱讀

網路溫度計公布台最新總統參選人網路聲量 柯1賴2侯3

網路溫度計公布台最新總統參選人網路聲量 柯1賴2侯3
柯文哲與佛利蒙市長餐敘 談民調對決：國民黨不敢接招

柯文哲與佛利蒙市長餐敘 談民調對決：國民黨不敢接招
柯文哲：台灣要學矽谷 但不能模仿

柯文哲：台灣要學矽谷 但不能模仿
何時藍白合？柯文哲：急重症醫生習慣最後30秒決定

何時藍白合？柯文哲：急重症醫生習慣最後30秒決定

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安