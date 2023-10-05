柯文哲拜會洛杉磯中華會館 僑胞盼藍白合互讓一步

民眾黨總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯羅省中華會館拜會。(圖:民眾黨提供)

民眾黨總統參選人柯文哲 在美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯中華會館拜會。僑胞祝福柯文哲2024年大選順利，成功完成第四次政黨輪替；有僑胞向柯文哲喊話，希望柯與國民黨 總統參選人侯友宜合作，互相讓一步就會好。

柯文哲受到中華會館代表熱烈歡迎，紛紛表達支持，幾位代表祝福柯文哲大選順利，成功完成第四次政黨輪替，保護台灣長治久安、台海和平。

柯文哲表示，他是第一次來這裡，看見大家都在這裡幫助同胞，他對此表達欽佩與感謝，看看大家有無需要合作或幫忙的地方，他會多傾聽少說。

中華會館副監事長林鐘博說，民進黨 這幾年搞到兩岸關係非常緊張，如果再投民進黨恐引爆火藥桶，衷心希望柯文哲這次能馬到成功、達到中華民國的政黨輪替，祝福柯文哲當選。