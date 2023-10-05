藍嗆潛艦國造像高端 開查動搖國本「組成結構骯髒」

國民黨北市議員徐巧芯再公開新的錄音檔。（本報資料照片）

潛艦國造是否涉洩密引發關注。國民黨 立委馬文君昨在立法院披露，兩年前即將一份涉及前海軍顧問郭壐談及潛艦國造細節的音檔，依序交付給國防部 政戰局、國安局與調查局查察。調查局長王俊力證實，此案已報請地檢署檢察官偵辦調查，內容真偽須進一步鑑識，涉及相關人須約詢，現仍持續進行中。

台北市國民黨市議員徐巧芯繼前天公布郭璽飆罵南韓 翻譯錄音檔後，昨日再公開第二和第三段錄音，內容包括郭璽提到要開公司推派翻譯當掛名傀儡，自己在地下當老闆，讓她有種超思和小吃快篩的既視感。

本報系聯合報報導，正當郭璽指控馬文君將南韓廠商釋出助台潛艦國造大批資料交付南韓國安單位之際，前海軍艦長黄征輝3日在政論節目宣稱，馬文君曾用四個立法院立委的公文，將有關郭壐遭韓籍人士錄音的音檔與高達3000多個相關檔案，發給南韓駐台代表處，造成韓籍人士被捕。馬文君昨晚未接電話，但馬文君國會辦公室反駁，指馬文君只有將台北市議員徐巧芯手上相同的錄音檔傳給國防部、南韓駐台代表處、法務部調查局共三個單位，也沒有傳給海軍司令部。

國安局長蔡明彥昨應邀列席立法院外交及國防委員會。他會前受訪表示，潛艦國造相關資訊案確涉國家安全議題，但此案已進入司法偵查階段，國安局尊重偵辦，疑點要由司法機關介入釐清，國家情報單位不適合再評論、涉入，以免干預司法。

立委追問總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光特別提及有軍火商將潛艦國造資料交付中共，國安局是否掌握？蔡明彥表示，這需要黃曙光說明，才能了解其依據與訊源。

台北中國時報報導，徐巧芯繼前天公布郭璽飆罵南韓翻譯錄音檔後，昨日上午再公開第二段錄音，其中郭提到「其實GL是詐騙集團」。徐巧芯質問潛艦小組召集人黃曙光，是否認同郭說法？若真是如此，潛艦國造就是超級大弊端；若不是，是否該出面反駁甚至提告郭璽？

昨晚徐再公開第三段「錢見國造EP3」錄音檔。她從先前公布的兩段錄音解釋，郭璽2021年6月時就曾向協助潛艦國造的SI公司中三名同仁表示，「Park幾乎把上上下下，連鄭專這種老實人都得罪了」、「第二條到第八條的預算都已經編好，所以你要找一個好的團隊，可以一直做下去」，希望自己另組公司，到了同年11月，郭認為遭到南韓顧問背叛，憤而恐嚇、怒罵南韓顧問。

第三段錄音中，郭璽向韓技術人員表示，「你們現在全部的名稱叫design and production，你們先寫出來我會統合，然後再變成A公司的整個計畫」，提到公司董事長時，郭璽竟指定南韓翻譯「小強」擔任「零股、掛名」董事長。徐巧芯譴責，郭璽開公司推派翻譯當掛名傀儡，自己在地下當老闆，讓她有種超思和小吃快篩的既視感。

她說，潛艦國造就像高端疫苗一樣，沒有人反對自己做，但不應該因為牽扯利益龐大，就讓人上下其手想撈油水，「到底是叛國還是愛錢」？她不清楚，但至少組成結構就是很骯髒。

徐巧芯強調，這些錄音其實過去早就有人送給檢調，但至今不見有任何進度，她質疑難道是因查下去會「動搖國本」？