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號召15首長升旗典禮 藍拒台獨國慶 綠批撕裂

台灣新聞組／台北5日電

前總統馬英九不滿蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱寫成「Taiwan National Day」（台灣國慶日），拒絕出席今年國慶大會。國民黨主席朱立倫表示，國慶日將邀15名執政縣市長共同舉辦國慶升旗典禮；至於是否會出席總統府前的國慶大會？朱表示行程還在規畫中。

國民黨昨晚在台北晶華酒店舉辦國慶酒會，邀請各國駐台代表、外媒等與會，國民黨總統參選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑出席。朱立倫說，希望大家共同期待和努力，讓明年在總統府前廣場，由「侯友宜總統」帶領全民一同慶賀中華民國113年國慶。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，在即將迎接國慶的前夕，國民黨共同的目標就是要愛中華民國、捍衛中華民國，讓中華民國愈來愈好，而不是想要竊取、改變、或破壞中華民國。

朱立倫表示，國慶當天已號召15位藍營縣市長舉行大型升旗典禮，國民黨中央黨部早上7點會先在黨部廣場舉行升旗典禮，各縣市之後分頭在各地舉辦升旗典禮，由全民共同參與真正的中華民國國慶日，「讓大家知道我們的國家叫中華民國」。

國民黨立院黨團昨舉行記者會，立委賴士葆呼籲認同捍衛中華民國的所有公職人員，應拒絕出席今年國慶，「變相台獨的國慶日，沒有理由參加」。民進黨團書記長莊瑞雄反批，國民黨團呼籲是在撕裂國家所有國民。

中華民國 國民黨 侯友宜

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