大選倒數百天 朱立倫：必須藍白合 侯柯很快見面

民眾黨總統參選人柯文哲訪美第三天，柯受訪時表示，國民黨喊藍白合卻提不出具體方法，現在民眾黨提出方法，國民黨卻不敢接招。(圖／民眾黨提供)

2024年總統及立委大選進入倒數100天，在野整合成為政壇關注焦點；國民黨 主席朱立倫4日明確表態必須「藍白合」，他並透露，侯友宜 與柯文哲 一定很快能見面並溝通理念，結成政治聯盟；前立法院長王金平則說，船到橋頭自然直，取得重新執政是全體共識，「不要擔心，藍白還是會合的」。

在美國訪問的民眾黨總統參選人柯文哲昨再表示，既然國民黨提不出明確方法，民眾黨就提出公開、公平的方式，透過民調讓在野組成最有機會勝選組合，輸的一方退選，贏的一方自行選擇副總統人選，但現在顯然國民黨不敢接招。

至於是否有計畫跟國民黨總統參選人侯友宜見面？柯文哲說，要見面都可以，但重點不是見面，而是見面要談什麼內容。

對於柯文哲的喊話，朱立倫昨在中常會表示，藍白合是必須的，也是民意所向；面對2024選戰，黨與黨之間、主席跟主席之間的聯繫從未間斷，「未來候選人跟候選人之間，一定很快地希望能見面」，在共同的政治理想下結成政治聯盟。對此，侯友宜僅回應要團結為勝選。

朱在昨晚國民黨國慶酒會受訪時更透露，「我與柯主席之間的聯繫，是已經持續了一段時間」，希望由候選人跟候選人確認之後，就能持續進行下一步。

至於結成政治聯盟的方法，朱立倫表示，國民黨從未預設立場、也從未排除任何方法，中間所有有心人士的放話絕非來自國民黨，所有的建議並非國民黨中央所提出；國民黨用開放的、友善的、團結的基本態度，希望透過誠心、耐心、同理心，來符合全民共同的願望，大家能達成一致目標。

王金平4日受邀出席政大宗教研究所宗教與政治專題演講。他指出，侯友宜、柯文哲他們有相當的革命情感，這革命情感是在疫情三年間所建立的交情，互相尊重、互相合作，所以他們自己可以先談，看未來發展怎麼樣，反正時間還有。媒體追問，是否可以接受「柯侯配」？王金平說，這看他們，尊重大家最後的意願，「這個勉強不得」。