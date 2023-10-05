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黑白集／最後30秒攤牌 藍白合如政治梭哈

黑白集
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）能否整合，備受矚目。(本報資料照片)
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）能否整合，備受矚目。(本報資料照片)

天下大勢，分久必合，合久必分。在野陣營分裂已久，藍白合箭在弦上，但民眾黨總統參選人柯文哲說，他已經聽了藍白合快一年，從來沒人跟他講要怎麼合，他是急重症醫生，很習慣在最後30秒做決定。

選戰百日倒數，「藍白拖」依然搶戲。醫生的最後30秒，賭上病人生命；藍白合的最後30秒，賭的是2024勝負。柯文哲若最後一刻才攤牌，藍白合宛如政治梭哈。

藍白合是大勢所趨，立法院新會期召委選舉，國民黨禮讓民眾黨立委吳欣盈可見端倪；國民黨團總召曾銘宗說，這是好的開始，相信藍白合早晚水到渠成。

不只國會手牽手，台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨立委參選人蔡壁如大合體，更被視為「藍白合示範區」。侯辦執行長金溥聰也一改鷹派作風，表示政治要有彈性，他沒有堅持侯一定要正或副。對於藍白合不合？柯文哲卻說，民眾黨講求和平的「和」，但合作的「合」就要看題目。

藍白合呈現「友達以上、戀人未滿」曖昧關係，柯文哲要撐到最後30秒做決定，就像即將步入禮堂的新人，卻不知對方最終「YES」或「NO」，貌合神離不離的背後是利益算計。

亞運中華隊拚到最後0.01秒奪金，結果感動人心；政黨聯姻若是等壓線換籌碼，投機的政客恐怕只會換來雙輸的結局。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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