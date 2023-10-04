柯文哲與佛利蒙市長餐敘 談民調對決：國民黨不敢接招

柯文哲佛利蒙談矽谷行。（本報記者／攝影）

正在美西訪問的台灣民眾黨主席柯文哲 表示，過去半年國民黨一直在講藍白合，可是從來沒有聽過一個具體的方案。後來他就提出比民調的公開公平方法，輸的一方就退選。他說：「這幾天國民黨顯然不敢接招。看他們怎麼處理。」被問到有沒有計畫與侯友宜見面。柯文哲說：「大家見面都可以啊。但是重點不是見面，重點是見面要談什麼？」

來源：聯合新聞網

侯友宜昨天被媒體問到，柯文哲從美國返台後是否與柯親自談藍白合？侯友宜說，他和柯主席是多年雙北合作朋友，很多問題可以好好面對溝通，重要的是他們有相同政治理念，如何傾聽人民聲音，解決人民現在的痛苦。

另外，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱昨天在臉書發文，揭露內參民調，表示「柯侯配」可大幅領先「賴蕭配」12.3個百分點，遠超過「侯柯配」領先的7.1個百分點，而「侯柯配」會讓許多支持者將轉而支持賴清德，並強調民眾黨支持者絕對不會接受「小的聽大的」這種傳統舊思維。

柯文哲訪美西第二天，2日先拜訪無名小站創辦人簡志宇，再赴胡佛研究所與學者及史丹福大學生交流，3日與加州佛利蒙市長高敘加共進午餐，並於餐廳外進行媒體聯訪。2日與學者及學生交流後在臉書表示，與談的外國學生不少人對台灣的印象多半來自強勁半導體，也好奇他若當選總統會如何因應台積電在美國設廠對台灣帶來的衝擊。

柯文哲訪美西，2日先拜訪無名小站創辦人簡志宇，下午再赴胡佛研究所與學者及史丹福大學生交流。他主張提高對高等教育 投資，提升台灣大學生國際競爭力。柯並強調，不要幻想一天可以改變國家，但是也不要幻想什麼事都不做會改變，「希望國家長治久安，不是說做爽的」。

柯文哲3日與加州佛利蒙市長高敘加共進午餐，並於餐廳外進行媒體聯訪。柯文哲說：「從2014年就一直在關心矽谷 。過去30年人類大概一半的創新都來自矽谷。從Google、Apple、Facebook、Youtube、Tesla到Cisco，我們講的這些名字都來自矽谷。矽谷有它很特殊的地方才可以在全世界變成一個創新集中的地方。我也不認為台灣可以百分之百模仿，但是總是有一些我們可以學習的地方。」

「你看史丹福大學，我昨天才去過。它的大學部大概有3%、4%是國際學生（實際上史丹福2022年國際學生比率為14%），研究所的話大概40%。它都相當國際化，意思說把全世界最優秀人才吸引到這裡。所以矽谷每次在發展一個新技術到一個程度的時候，它馬上可以找到人來把這個觀念實現。在矽谷儲存了很多人才。我想這是我們台灣要去想的。台灣連僑生都加進去，國際生不到5%。表示說台灣離國際化還有很長的距離。甚至開國際課程都很困難。叫我們的老師要用英文上課，我覺得還是有一些困難的。所以台灣的國際化要做的更好，很多東西還是要更新學習。」柯文哲說。

談到AI怎樣改變台灣的教育，柯文哲表示：「AI的出現已經革命性地改變整個社會，教育只是其中一部分。剛剛我們看到的Coursera（已經）進入個人化的學習了。人工智慧是一種互動式地上課，所以老師在整個教育體系做的事情也在改變。以前那種大堂課，老師一個人在上課，那個大概已經被淘汰了。應該這樣講啦，我們準備要應對一個天翻地覆的時代來臨。我們今天看到的是一個教育現場，我相信在其他領域也是一樣。」

有記者問到在台灣的產業轉型和在經濟上，擺脫對中國依賴的方案，與民進黨和國民黨候選人有什麼不同。柯文哲回答：「台灣出口40%到中國、進口20%。所以從貿易量輸出、輸入算起來大概30%。台灣對外貿易最重要就是中國。這有很多因素，包括地理環境的接近，還有中國是現在世界第二大經濟體。我們還是要尊重市場的規則，做一些風險的管理。包括現在美國和中國也是一樣。一開始美國想脫鉤，但是沒有辦法完全脫鉤啊，所有現在還是在去風險。」