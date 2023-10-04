我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

NCC如警總應打掉重練 侯友宜：全民心聲

台灣新聞組／台北4日電
國民黨總統參選人侯友宜3日受訪回應時事問題。(記者劉學聖／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜3日受訪回應時事問題。(記者劉學聖／攝影)

侯友宜昨天上午到屏東，對於國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，NCC打掉重練，是要重回新聞局時代的說法表示，民進黨執政這幾年可以看得到，NCC完全不中立，且作為政治炒作工具，被用來打擊異己，全民都看在眼裡，「這樣的NCC不打掉重練嗎？就是因為NCC不獨立、不中立，人民才會有打掉重練的心聲。」

侯友宜在臉書上指出，有新北市民眾在網路上分享買到問題蛋，被民進黨「一條龍」施壓，還動用司法機關清算，不但迫害獨立機關自主性，更讓NCC淪為綠營打手，目的就是：「不讓你說話，更要讓你，再也不敢說話」。　　

侯友宜表示，民進黨執政以來，NCC變成警總，促轉會形同「東廠」，監察院辦藍不辦綠，大法官綠油油一片，中選會因人設事，這些執政機關，本應秉持中立、客觀，超然於政黨之外，如今都因政治壓力，變成民進黨的禁臠。侯友宜承諾，上任之後一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾，清廉、公平、正義。 　　

據報導對於NCC主委陳耀祥質疑，NCC打掉重練，是要重回新聞局？侯友宜回應稱，民進黨執政這幾年可以看得到，NCC完全不中立，而且作為政治炒作的工具，被用來打擊異己，民眾都看在眼裡，就是因為NCC不獨立、不中立，民眾才會有打掉重練的心聲。

另外，時代力量立委邱顯智昨天說，鏡電視大股東萬海集團，傳出入股系統業者中嘉，跨越反媒體壟斷的規定，中嘉聲稱「不清楚新聞頻道入股」的推托之詞不攻自破；而這些跨越反媒體壟斷紅線，違背交易許可附負擔的事情，都是中嘉董事長郭冠群在操盤。

鏡電視發出聲明，表示部分民代及媒體報導稱鏡電視違反衛星廣播電視法一事顯有不實，該公司營運一切均符合衛星廣播電視法及行政處分附款相關規定，而公司股東也均符合衛星廣播電視法相關規定，亦無違反任何行政處分附款；對於部分民代屢次以不實言論汙衊，鏡電視實難苟同。

邱顯智昨表示，中嘉股權大幅移轉，違背反媒體壟斷的規定，國家傳播通訊委員會（NCC）至今依然無法對外交代。他揭露，除三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團也傳入股中嘉；其實早在2020年10月，郭冠群的達勝集團，當時就在規畫萬海集團的陳致遠，入股中嘉的上層股東泓倉。

陳致遠透過持股過半的翰林育成公司，掌握鏡電視15%的股份，如果他又同時入股中嘉，那麼鏡電視就是三立以外，第二個違反「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」附負擔的新聞頻道。

侯友宜 民進黨 投資

上一則

政大生被控開公司仲介約砲 罰6萬元

下一則

新聞眼／好油翻車 不代表蛋爭議可下車

延伸閱讀

金溥聰出手搭橋：整合要先強大 防合作功虧一簣

金溥聰出手搭橋：整合要先強大 防合作功虧一簣
侯友宜三問賴清德：是否認同中華民國？

侯友宜三問賴清德：是否認同中華民國？
談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念

談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念
民進黨批「馬文君們」擋潛艦 三問侯友宜要求表態

民進黨批「馬文君們」擋潛艦 三問侯友宜要求表態

熱門新聞

在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？