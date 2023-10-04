NCC如警總應打掉重練 侯友宜：全民心聲

國民黨總統參選人侯友宜3日受訪回應時事問題。(記者劉學聖／攝影)

侯友宜 昨天上午到屏東，對於國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，NCC打掉重練，是要重回新聞局時代的說法表示，民進黨 執政這幾年可以看得到，NCC完全不中立，且作為政治炒作工具，被用來打擊異己，全民都看在眼裡，「這樣的NCC不打掉重練嗎？就是因為NCC不獨立、不中立，人民才會有打掉重練的心聲。」

侯友宜在臉書上指出，有新北市民眾在網路上分享買到問題蛋，被民進黨「一條龍」施壓，還動用司法機關清算，不但迫害獨立機關自主性，更讓NCC淪為綠營打手，目的就是：「不讓你說話，更要讓你，再也不敢說話」。

侯友宜表示，民進黨執政以來，NCC變成警總，促轉會形同「東廠」，監察院辦藍不辦綠，大法官綠油油一片，中選會因人設事，這些執政機關，本應秉持中立、客觀，超然於政黨之外，如今都因政治壓力，變成民進黨的禁臠。侯友宜承諾，上任之後一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾，清廉、公平、正義。

據報導對於NCC主委陳耀祥質疑，NCC打掉重練，是要重回新聞局？侯友宜回應稱，民進黨執政這幾年可以看得到，NCC完全不中立，而且作為政治炒作的工具，被用來打擊異己，民眾都看在眼裡，就是因為NCC不獨立、不中立，民眾才會有打掉重練的心聲。

另外，時代力量立委邱顯智昨天說，鏡電視大股東萬海集團，傳出入股系統業者中嘉，跨越反媒體壟斷的規定，中嘉聲稱「不清楚新聞頻道入股」的推托之詞不攻自破；而這些跨越反媒體壟斷紅線，違背交易許可附負擔的事情，都是中嘉董事長郭冠群在操盤。

鏡電視發出聲明，表示部分民代及媒體報導稱鏡電視違反衛星廣播電視法一事顯有不實，該公司營運一切均符合衛星廣播電視法及行政處分附款相關規定，而公司股東也均符合衛星廣播電視法相關規定，亦無違反任何行政處分附款；對於部分民代屢次以不實言論汙衊，鏡電視實難苟同。

邱顯智昨表示，中嘉股權大幅移轉，違背反媒體壟斷的規定，國家傳播通訊委員會（NCC）至今依然無法對外交代。他揭露，除三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團也傳入股中嘉；其實早在2020年10月，郭冠群的達勝集團，當時就在規畫萬海集團的陳致遠，入股中嘉的上層股東泓倉。

陳致遠透過持股過半的翰林育成公司，掌握鏡電視15%的股份，如果他又同時入股中嘉，那麼鏡電視就是三立以外，第二個違反「參與投資 受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」附負擔的新聞頻道。