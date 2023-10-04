錢見國造？藍議員曝關鍵錄音 質疑海軍前顧問圖利

國民黨北市議員徐巧芯3日公布疑似為前海軍顧問郭璽與韓籍商業合夥人的糾紛錄音。(記者鍾維軒／攝影)

國民黨 北市議員徐巧芯昨天開「錢見國造？郭璽是你嗎？EP1」記者會，質疑海軍前顧問郭璽藉潛艦國造獲利，她還公布一段自稱是郭璽的男子與南韓 籍男子「小強」對話，質問郭璽「在第二波錄音被揭露前，要不要回應一下你是愛錢還是愛國？」

徐巧芯將錄音檔分為「背叛」、「公司」與「威脅」三部分。音檔中自稱郭璽的人說「你們這樣子我們玩什麼？你們聰明啊？一群叛徒」、「是不是在背叛Park？」等。她表示，郭璽能插手潛艦國造的業務及合約，從錄音內容推斷「另外去找別的錢」就是找政府預算 ，「什麼時候預算變成他可以控制的？」

「公司」部分，徐巧芯提供的錄音檔中，郭璽說「你們當初說你們開不起公司叫我們來開，然後我弄好了你們說你們自己要開」、「你要自己開公司為什麼不早講呢」；威脅的內容則是「如果你能在台船上班，我郭璽的名字反過來寫」、「我剛跟董事長掛了電話」等內容。

徐巧芯說，郭璽就是想和南韓籍顧問小強、翻譯一起開公司，想標下第二到第八艘的國造潛艦工程，合作破局後就想干預台船人事，還認為可以操縱媒體逼人就範，好來好去時說可以處理簽證問題，翻臉就找碴，還要把對方趕出境。

徐巧芯指出，郭璽討論組公司從6月開始，為何雙方在10月撕破臉，未來將陸續公布解密，包括為什麼郭璽要從南韓挖角三人組成公司，自己卻當地下老闆，她質疑其中是否洩露國家機密。

徐巧芯並在臉書發問，「為什麼海軍前顧問可以跟廠商私相授受政府預算，還想從中牟利？」、「你有沒有說過，如果沒有4.5億，『我們就白幹了』？」、「你有沒有去開公司，為什麼開公司不敢讓人知道，要偷偷搞？這不就是人頭公司？跟超思、小吃店快篩案有什麼兩樣？」

潛艦國造召集人黃曙光日前稱外購潛艦關鍵裝備時，有立委「一直在搞」，國民黨立委馬文君遭海軍前顧問郭璽點名。國民黨立委李德維表示，黃曙光敢指國民黨團賣國，「一定告到死為止」。

國防部長邱國正昨表示，沒有揣測哪個人洩密或者冤枉，一切交由法來界定。