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「Lin bay好油」板主再爆：進口蛋價差500萬美元

記者陳智華、彭宣雅／台北4日電

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘涉嫌自導自演網路恐嚇事件引發綠營圍剿，他透過臉書發文反擊說，犯了錯會面對，「但不代表我過去所說的就是錯的」；他說，他已經社會性死亡，接下來還要面對司法、面對牢獄之災，當然一切負責。他還貼出照片，指控超思雞蛋一箱價差20美元，25萬箱就有500萬美元價差；農業部對此沒回應，但曾在記者會上表示，選超思主要是報價最便宜，有競爭力。

林裕紘在自導自演共犯許哲賓遭法院羈押後，於臉書貼文「對不起，我犯錯了。」向所有信任他、關心的朋友道歉。他說，恐嚇內容有些是真的，包含收到含槍跟刀的照片，有部分是請許哲賓幫忙傳訊，這件事毀他，也對許造成影響，但質疑為什麼自己受到這些人長期騷擾，永遠都找不到？

林裕紘還說，他提出的大多數質疑資料都是從農業部而來，事實也一一被證明，包含大量的雞蛋報廢、冷藏轉常溫使用的變質問題、大量進口蛋混入當成國產蛋使用。

自導自演事件迅速發酵，民進黨群起圍攻，林再透過臉書反擊不要什麼髒水都潑到他身上；「反正你們只是需要抓一個人祭旗，去遮掩你們無能的施政，就像這次雞蛋專案進口一樣。」林裕紘說，就像2016年鬧抓菜蟲的笑話一樣，也是找了一個剩下不到300噸的中盤商祭旗，難道這樣就可以掩蓋執政者主動介入產銷調節而失敗的問題嗎？

林裕紘說，自己做錯事會承擔，現在體會很深的是，為什麼當年賴清德會向蔡總統的網軍求饒，為什麼蘇啟臣（應指台北駐大阪經濟文化辦事處前處長蘇啟誠）會自殺。」四處抹黑的網軍，就算報案也調不到資料，但「我應該有所借鏡跟警惕，早一點停止評論農業政策。」

最後還貼出一張巴西雞蛋報價圖，強調沒什麼好隱藏了。他說，超思雞蛋到港價格平均5.42台幣，1箱360顆等於1箱1951.2台幣，相當於63美元。而巴西端的到台灣港報價在41至42.3美元間，每箱比超思報價便宜20美元以上，這個報價跟日本端進口價格差不多，超思買的雞蛋大約25萬箱，整整有500萬美元的價差。

雞蛋 臉書 巴西

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