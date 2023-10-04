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黑白集／兩岸開戰寄望美軍？看看烏克蘭

黑白集

聯合報公布年度「兩岸關係大調查」，若兩岸開戰，48%民眾相信美國會派兵協防，40%認為不會。蔡政府容許美國積極介入建軍，已使民眾相信「美軍將助攻阿陸仔」。不過，刺眼的是，仰仗美國軍援的烏克蘭，正因美聯邦政府關門危機面臨斷援。

美國兩黨協商撥款法案破局，眾院通過臨時法案，讓政府運作45天，代價卻是臨時預算刪除援烏項目。兩黨對削減政府開支及金援烏國有歧見，烏克蘭總統澤倫斯基赴華府遊說，拜登雖增開軍援支票，怎料烏國仍淪為美國黨爭的犧牲打。

儘管拜登承諾「不會一走了之」，卻還是對共和黨鷹派妥協，砍掉援烏預算。眾院議長麥卡錫口說致力援烏，但強調「解決邊境危機才是更重要的優先事項」。援烏問題成為大選攻防題，哪個政客會把外國人利益放在選票之前呢？

美國積極培訓烏國士兵八年，讓烏國人相信抗俄必勝，那氛圍與現今台灣若合符節。美軍在俄烏開戰前就撤出，烏克蘭非但沒收回烏東，國土被打爛仍無法加入北約。而美國這台提款機在關鍵時刻竟然故障，缺乏充裕美援，烏克蘭連收拾殘局都是奢談。

烏國就像午夜的灰姑娘，目睹馬車變回南瓜束手無策。蔡政府言必稱「借鏡烏克蘭」；倘若台灣遭逢「灰姑娘時刻」，下場又會比烏國幸運幾分？

烏克蘭 拜登 眾院

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