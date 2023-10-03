我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

捲高虹安涉貪案 「有加班」 王郁文不認罪

記者王聖藜、郭政芬／台北3日電
高虹安涉貪案，前辦公室公關主任王郁文（前）2日出庭否認犯罪。(記者曾原信／攝影)
高虹安涉貪案，前辦公室公關主任王郁文（前）2日出庭否認犯罪。(記者曾原信／攝影)

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文出庭；檢方認為王女是高的共犯，但王女否認犯罪，表示「有加班」，「我沒有浮報、虛報酬金、加班費」。

王郁文對起訴書附表金額不爭執，以「有加班」作無罪答辯，但依起訴書舉證附表，她2020年2月1日到8月31日在職7個月，只有4月時實領1380元加班費，帳項由高虹安核定。

王郁文說，當初與高虹安面談，開出實領4萬6000元薪水條件，她有保留與高虹安私LINE對話，就職時不知立法院編有問政經費，對助理領到的錢可不可流用也不清楚，更不知道高虹安有無犯意。

王郁文說，高虹安如何要求行政主任黃惠玟作帳她不清楚，是黃惠玟問她願不願將酬金、加班費挪做零用金；王女說，她有實際加班，所以依法可領加班費，會捐零用金是受黃惠玟通知，捐款自行保管的部分，高虹安無法決定用途。

檢察官聲請傳喚黃惠玟作證，王郁文律師聲請傳喚高虹安、黃惠玟作證，法官表示評議後決定。

高虹安昨一貫低調，指案件已到法院審理，要給法官更純淨審判空間。

LINE

上一則

搭上復古列車 到知本賞光祭展

下一則

公費流感疫苗 爆學童避打高端 藍促給民眾選擇權

延伸閱讀

高虹安涉貪案 3前助理全認罪 10月11日傳喚高

高虹安涉貪案 3前助理全認罪 10月11日傳喚高
規畫訪美行程擬赴辛辛那提 高虹安遭質疑處理論文

規畫訪美行程擬赴辛辛那提 高虹安遭質疑處理論文
高虹安涉貪起訴 民眾黨停權 郭台銘也切割：人在做、天在看

高虹安涉貪起訴 民眾黨停權 郭台銘也切割：人在做、天在看
郭柯切割竹市長高虹安 柯前幕僚：聲量低跛腳不知所措

郭柯切割竹市長高虹安 柯前幕僚：聲量低跛腳不知所措

熱門新聞

在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快