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不願為「台灣國慶日」背書 馬英九拒出席國慶大會

記者鄭媁／台北3日電
前總統馬英九（右二）不滿雙十國慶英文名，宣布拒絕出席今年的國慶大會。圖為去年馬出席國慶大典。(本報資料照片)
前總統馬英九（右二）不滿雙十國慶英文名，宣布拒絕出席今年的國慶大會。圖為去年馬出席國慶大典。(本報資料照片)

下周二就是雙十國慶日，前總統馬英九昨天表示，由於蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線，他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年的國慶大會。

馬英九指出，過去40年來，不論在政府擔任公職或卸任總統後在民間工作，他每年都參加國慶大會，從未間斷，因為他熱愛中華民國，熱愛台灣這個家園，全心支持中華民國憲法為家園帶來的和平與穩定，他以參加中華民國國慶大會為榮，但是從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文就是「台灣國慶日」。

「我們的國名什麼時候從中華民國改為台灣了？」馬英九說，這樣的做法既不遵守中華民國憲法，也違反蔡英文總統兩度宣誓就職時對全國人民做出遵守憲法的承諾，更危害台海安全，對國人來說是極其不利、不負責任的作法。

馬英九表示，過去政府從未使用「Taiwan National Day」這個英文名稱，憲法和政府文書都沒有變更國名，國慶大會就應該使用「中華民國國慶日」（Republic of China National Day）才對；使用「台灣國慶日」，除了偷渡台獨，有任何實質意義嗎？蔡英文總統在任內最後一次的國慶大會，依然做出傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

馬英九說，他去年曾公開呼籲蔡英文總統與籌辦國慶大會的立法院長游錫堃，不要再以「Taiwan National Day」作為國慶的英文名稱，可惜他們置若罔聞，今年依然故我；既然苦勸無效，他認為若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，決定拒絕出席今年的國慶大會。

馬英九說，為了台灣安全、子孫福祉，必須堅定和「台獨」路線切割、堅決反對台獨，呼籲每位熱愛中華民國、在意台灣安全的朋友，拒絕這樣錯誤的「台獨」路線，用選票下架違反中華民國憲法、無視台灣人民安全的政府，重新贏回中華民國。

前總統馬英九不滿雙十國慶英文名（圖），宣布拒絕出席今年的國慶大會。(記者邱德祥／...
前總統馬英九不滿雙十國慶英文名（圖），宣布拒絕出席今年的國慶大會。(記者邱德祥／翻攝)

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