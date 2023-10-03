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何時藍白合？柯文哲：急重症醫生習慣最後30秒決定

記者林銘翰／台北3日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右）與矽谷科技業、生技業等人士交流。柯說，舊金山行程都是由Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮（左）安排。(圖／民眾黨提供)
民眾黨總統參選人柯文哲（右）與矽谷科技業、生技業等人士交流。柯說，舊金山行程都是由Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮（左）安排。(圖／民眾黨提供)

民眾黨總統參選人柯文哲今年二度訪美，昨天在舊金山談及藍白合議題，他表示，藍白合已經聽了快要一年，「每天在講藍白合，你們也從來沒跟我講，到底要怎麼合」，大家都忘記一件事情，自己是急重症的醫生，「我很習慣在最後30秒做決定」。

柯文哲抵達美國後，首站前往舊金山參加「舊金山台北姐妹市委員會暨矽谷科技業歡迎餐會」，與科技人士閉門會談和午餐會，與會者包括Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮、全球玉山科技協會理事長胡立民等約20人。

柯文哲受訪時表示，他主要是來參訪新創企業，與會者多為企業界的大老闆，聽聽他們在產業的經驗，對於在台灣發展新創產業很有幫助；至於是否會在行程結束後提出科技政策，他說「通常都是多聽聽，最後再來綜合」。

柯文哲說，自己在舊金山的行程，都是由鄒開蓮安排。被問到副手的可能人選，他僅說「剩下的就等時間到了，你們就會知道了」。

談到藍白合，柯文哲指出，藍白合已經聽了快要一年，每天都在講藍白合，但是從來沒有人來跟他說，藍白到底要怎麼合，看到國民黨都沒有反應，「我就說比民調好了，輸的人退選」，自己至少有兩個禮拜可以很清靜，不會有人再來煩他。

柯文哲也說，對於台灣民眾黨來講，本來就跟誰都可以合作，民眾黨很少在立法院跟別人打架，因為他本來就在提倡聯合政府、團結台灣；只是，國民黨對藍白合的想像，好像還停留在以前國親的模式，「不過親民黨現在不見了」。

柯文哲表示，他還是抱持比較開放的態度，「反正我先丟一個出去，看他們怎麼反應，我看兩天了沒有反應」。他並提醒，大家好像都忘記一件事情，自己是急重症的醫生，所以很習慣在30秒做決定；如果立法院三黨不過半，行政院長需要立法院的過半同意，「聯合政府就出現了」。

柯文哲 舊金山 國民黨

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