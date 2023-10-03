遭恐嚇事件竟自導自演 「Lin bay好油」道歉退出民進黨

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘(左)日前自述遭網友人身威脅，並在前立委黃國昌的YouTube直播上哭訴，如今被爆出此事其實是林裕紘自導自演，對此，黃國昌(右)2日深夜透過臉書道歉並刪影片。(取材自黃國昌YouTube頻道)

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因踢爆巴西雞蛋議題，多次批判農業部，遭網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全，如今被爆出此事其實是林裕紘自導自演。林裕紘今早在臉書 清晨6時寫下800字聲明道歉，自稱因「遇到太多抹黑與不實指控」，因此「逐漸被擊垮」，導致做出「錯誤的事」；他並說自己不配做一個民進黨 的黨員，會退出民進黨。

林裕紘遭恐嚇案，桃園地檢署指揮刑事局和桃園市警方循線追查出許姓男子涉有重嫌，昨天搜索帶回許男，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。有媒體指涉案許姓犯嫌具有國民黨 工身分，與林裕紘是舊識，許嫌自曝恐嚇案是林裕紘指示他所為，手機內存有案發後雙方討論恐嚇案通話錄音，疑是自導自演。

林裕紘在臉書聲明稱，恐嚇的內容有些是真的，包含收到含槍跟刀的照片，而有一部分是我請朋友許哲賓幫忙傳訊給我，他是基於朋友的道義才幫忙我，但他思慮不周，沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，「非常對不起他的義氣，不只毀了我自己，也對他造成影響」。

林裕紘說，想要透過這樣來退場，從這場風暴中抽身，但做了一個最不好的示範與退場的模式，讓一切變成一場鬧劇。「對不起，辜負了各位的信任與支持。我會誠實面對所有的責任跟問題。」

針對此案有國民黨工捲入，國民黨昨天深夜回應，譴責所有作假的行為，個別案件若有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責毋枉毋縱，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。