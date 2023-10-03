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潛艦國造機密外洩？檢速分案查外患罪 藍：監督變賣國

記者蔣永佑、張睿廷／台北3日電

潛艦國造召集人、前參謀總長黃曙光日前表示，有立委阻撓潛艦國造計畫執行，將機密資料外洩，海軍前顧問郭璽更直指立委馬文君涉案，引發雙方互告。法務部長蔡清祥昨在立法院公開表示，高檢署已分案調查；最高檢也將相關資料發交高檢署與北檢，徹查是否涉及洩漏國防機密之外患罪和公務員洩密罪。

據了解，法務部、最高檢昨天表態後，高檢署和北檢均已火速完成分案，高檢署由「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組偵辦，北檢則由黑金專組偵辦，並依照法定分工，由高檢署負責刑法第109條外患罪部分，北檢負責刑法第132條洩漏國防以外之機密的公務員洩密罪。

郭璽因指控就是馬文君阻撓潛艦國造計畫執行，馬文君9月30日赴南投地檢署控告郭璽涉嫌加重誹謗罪；郭璽昨也赴台北地檢署，控告馬文君涉嫌妨害名譽，並提起民事求償300萬元(台幣，下同，約9.2萬美元)。

郭璽說，馬文君日前在臉書指控「郭璽為尹清楓喪命案涉案者、黃曙光的打手、親共、軍火掮客及海軍黑幕」等事，與事實不符，黃曙光擔任中校時他們才結識，黃曙光是大他一屆學長；尹案時，黃曙光胞妹黃珊珊擔任他的委任律師，尹案結束後彼此就沒有再聯繫。

馬文君則說，郭璽說話從頭到尾都顛三倒四，如果有證據，直接拿出來去舉發就好了，怎麼只會告加重誹謗？「如果合理監督變成現在這個樣子，算是一個民主國家嗎？這是綠色恐怖。」

潛艦國造案是否涉嫌洩漏機密資料至國外，引爆朝野攻防。民進黨昨表示，國民黨其實不只一個馬文君，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億元，馬文君也早在2019年將已編列的潛艦國造75.1億元預算提出全數刪除，令人不禁想問是否別有用心。

國民黨則回批，民進黨將立委監督潛艦國造議題抹黑成「賣台行為」，渾然忘記過去也曾對各項國防專案，包括潛艦國造在內凍結預算，如今卻操作雙標的抹黑行徑，實在令人啼笑皆非。

國民黨表示，國防預算本來就應受監督，如果立委監督就是共諜，民進黨立委羅致政、王定宇、蔡適應、趙天麟也曾凍結預算，依照民進黨邏輯，這些民進黨立委不也是在賣台？

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