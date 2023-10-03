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新聞評論／民進黨創黨遺風 新權貴當馬耳東風

聯合報社論

民進黨在37年黨慶前夕邀請創黨前輩，重回創黨歷史現場圓山大飯店舉辦餐會。黨主席賴清德告訴創黨元老們，他代表民進黨選總統，將運用創黨精神與價值，「清廉、勤政、愛鄉土」，「愛、和平、非暴力」，得到社會支持，成功守護台灣。諷刺的是，創黨元老、前立委魏耀乾卻在現場高舉「我們開創的民進黨，已淪為獨裁貪汙惡霸黨」布條抗議。魏耀乾舉動看似突兀，但「獨裁貪汙惡霸黨」正是許多人看當今民進黨的寫照。

就在圓山大飯店內黨慶歡宴杯觥交錯之際，民眾正望著餐桌上的雞蛋既焦慮又生氣。翻開民進黨黨慶前後報紙相關版面頭條：中央畜產會拒絕提供進口蛋完整流向資料，遭台北市開罰；立委計算進口雞蛋成本頂多1顆18元(台幣，下同)，農業部卻給1顆32元補助；民眾貼出「綠蛋」照，閣揆未審先判、農業部莫名報案，警察立刻上門送辦。這不正是描繪「獨裁貪汙惡霸黨」的面貌？

尤其魏耀乾直指高端疫苗、50萬元紙上公司進口巴西壞蛋、南部光電破壞養殖生態、偷埋爐碴衍生88槍等弊端，「乃因一黨獨大，絕對權力、絕對腐敗，新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫、朋比分贓，猶如台灣島上的哥吉拉」。一位創黨元老幾句話罵得痛心疾首，也一腳踢下了「清廉、勤政、愛鄉土」的匾額，又一手撕破了「愛、和平、非暴力」的假面。

魏耀乾批評民進黨在新潮流把持下，如同列寧式組織，政商勾結貪汙腐敗；又把新潮流盤據政府各部門、朋比分贓的情狀，「猶如台灣島上的哥吉拉」。新潮流是黨中之黨，素以紀律嚴明、極富謀略、戰鬥力強聞名，更是開創陳水扁與蔡英文兩朝執政江山的造王者。但在綠色政權下，這個菁英政團也很快腐化成細密盤據「島上的哥吉拉」。直到粗暴踢翻韓國瑜北農菜攤，搞到民進黨九合一大選慘敗，外界才對新潮流有比較直接的認識；民眾黨主席柯文哲多次高喊「新潮流不倒，台灣不會好」，也應該是北市掌政經驗的刻骨銘心之談。

但，是誰縱容新潮流成為哥吉拉？就是蔡總統。蔡英文當選，黨內這個最會選舉的派系厥功甚偉；蔡英文執政，也依賴新潮系結盟蘇系等其他派系穩固統治體制；當然，新潮流把持政府各部門藉勢藉端，也是蔡英文縱容養成。更重要的是，賴清德正是新潮流長期培養的領導人，而且已經拋棄新潮流長期自居造王者的老二哲學，抬轎者變坐轎者，如果成功當選，「新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企」，是否就是名正言順，不必再隱諱了？

魏耀乾也再度揭穿民進黨的台獨假面。他說，30年來，民進黨不只擱置台獨黨綱，二度執政也未凍結或廢除五權憲法，完成正常國家化，新潮流代表人士邱義仁、賴清德等還宣稱誰再主張台灣是一個主權國家就是瘋子，「對創立民進黨的我們情何以堪」。更不堪的是，面對選舉的需要與美國的壓力，「務實的台獨工作者」賴清德更公開宣稱，台灣獨立沒有路徑、沒有計畫、沒有框架。換言之，只需要借殼中華民國，不當台獨瘋子，難道可以當務實的台獨騙子？

民進黨創黨元老孤獨但堅持的身影已遠，對於踩著前輩身上血汗吃香喝辣的新權貴來說，什麼創黨精神與價值，都只當馬耳東風。當年堅持的人不是退黨就是邊緣化，直言無隱之士不是被出征就是遭打壓；一黨獨大，絕對權力、絕對腐敗。選民不會忘記，從韓國瑜到民進黨前代理主席林右昌都說過：人民已經不欠民進黨！

民進黨 賴清德 蔡英文

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