藍白合之際傳言滿天 金溥聰斥「故意挑撥要藍白破局」

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（本報資料照片）

藍白合之際各方放話不斷，針對近來各個傳言，國民黨 總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰上午在中廣董事長趙少康 主持的節目中表示，有人在故意挑撥、放話，捏造事實有其動機，居心叵測，就是希望藍白破局，國民黨主席朱立倫也會出面駁斥。

近來針對藍白合、金溥聰傳言不斷，昨傳出國民黨放話「立委先比民調 」，另有報導寫到金溥聰「放話」侯友宜不當副的，以及金溥聰運作趙少康放話「侯不能選副的」等，但侯已保持彈性態度，讓金在藍營團隊被邊緣化。

對此，金溥聰今天接受趙少康訪問，針對藍白究竟有沒有可能合？「現在是朱主席在談」，金溥聰表示，現在是順著朱立倫步伐，侯競辦、黨中央立場一致。他今早也和朱立倫通話，一致認為對於近期傳言將嚴正駁斥，「這是有人在故意挑撥、放話」，朱也說會在媒體前駁斥此事；他相信沒人放話、只是有人刻意挑撥，若有人放話，也會查清楚。

對於為何刻意挑撥，金溥聰說，政治上本來就是陰謀論不斷，但捏造事實、總有其動機。對於傳出國民黨放話「立委先比民調」，他認為，是否「真有其人」有待了解，但放話就是希望藍白合破局。

至於有報導寫到國民黨人士指出金溥聰運作趙少康出來放話侯不能選副的，趙少康說「我有受辱的感覺，好像我的評論都受你影響」，趙說，他和朱立倫、侯友宜都認識多年，但想法未必相同，他是政治評論者、就是要批評，強調「金溥聰從沒和我談過藍白合，更不要說侯不要當副的」，他強調「那是我的看法」。

趙少康說，四年前他在幫鴻海董事長郭台銘，當時郭說要選、他說找柯當副手，柯文哲不肯，因為當時柯在當台北市長；同樣的，侯友宜寧可當新北市長，也不會當副的，這是政治現實。其次，就算侯願意，國民黨有眾多立委、議員、縣市長，「這是實力，而非只有民調」，尤其現在侯柯民調相近，侯柯配也大於柯侯配，「不能不看民調，但不能全看民調」，政黨實力也應一起看。