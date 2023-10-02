韓國瑜任在野「桶箍」 郭正亮：領銜不分區最理想

高雄市前市長韓國瑜。(取材自臉書)

藍白合備受矚目，前立委邱毅1日在臉書分析，柯文哲 心中的合作對象優先有兩個，一個是韓國瑜 ，一個是郭台銘 ；柯文哲已啟程二度訪美，6日回台後，10月中下旬將進入關鍵期。前立委郭正亮則表示，國民黨現在最理想的思考方式，就是侯友宜選總統、民眾黨主席柯文哲選副總統、韓國瑜則是不分區第一名，這個名單就叫「亮牌」。

本報系聯合報報導，邱毅指出，柯文哲的合作對象，侯友宜絕不是優先考量，因為侯友宜後面還有複雜的百年大黨，淵源深厚的醬缸文化。

邱毅表示，韓國瑜性格豪邁，權力慾低，柯韓合作較不容易起矛盾，而且兩人素有交情，還是患難真情。不過，韓國瑜有兩個關鍵考量：一是國民黨，向來忠黨愛國，重感情的他，要他背離國民黨與柯合作，他有心理障礙。二是家庭因素，韓家應該不願韓國瑜再淌政治渾水，四年前的痛苦經驗是難忘的。

先前傳出高雄市長韓國瑜，願意擔任整合在野陣營的「桶箍」角色，前立委郭正亮1日在中天新聞政論節目表示，郭台銘的民調大概在10％左右，如今韓粉歸隊的不到6成，有一些韓粉網紅還在支持鴻海創辦人郭台銘，或有些人支持柯文哲；1％大概19萬票，所以很多人認為韓國瑜能夠整合未來廣義的政權名單，不管是當部長、院長、立委第一名。

郭正亮指出，有人認為，侯友宜的民調可以立即增加5％。因為郭台銘的民調大約10％，韓粉迅速歸隊到國民黨，可能就有5％的增幅。