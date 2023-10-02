新聞眼／政黨合作非分贓 只怕各有盤算

大選逼近，藍白合備受矚目。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲 拋出藍白合以民調決勝，1日再強調「輸的人退選，不是當副手」，對於是否陷入贏者全拿，則說「反正會組聯合政府」。連日來，柯文哲對藍白合的說法「忽硬忽軟」，除了持續測試國民黨 ，也難掩民眾黨以小博大的背後盤算。

柯文哲日前針對國民黨開出「不要比民調」與「國民黨一定要當正的」兩條件，反嗆「這算哪門子合作」，顯現他對藍白合「硬的一手」；但隨後參與中華戰略學會活動，卻又表示「放心好了，最後一定會合的」，馬上改露「軟的一手」。昨天「輸的人退選」、「反正會組聯合政府」，同樣是硬中有軟。

自承以毛澤東為師的柯文哲，在藍白合話題上，不但掌握主動話語權，一路壓著國民黨，更讓擔心藍白合破局的藍軍只能被動接招，不口出惡言。

然而，柯一面說「最後一定會合的」，但為凸顯民眾黨超越藍綠，卻直指藍綠「選舉是他們分贓的前奏」，一下又把政黨合作貶為「政治分贓」。

許多國家早有「聯合政府」之例，透過政黨聯盟方式在國會取得過半席次，進而籌組聯合政府，並經正式談判，簽下白紙黑字協議，目的在穩定政局及國家運作。例如，2010年，英國工黨政府在大選中落敗，失去執政權，保守黨贏得最多席位，但未達執政所需多數，因此，兩黨高層都期待與自由民主黨 組建聯合政府。後來，自由民主黨與保守黨達成協議條款並公之於眾，由保守黨領袖卡麥隆擔任首相，同時任命自由民主黨領袖克萊格為副首相。

台灣2004年總統大選已有「連宋配」國親合作，可見政黨能否合作，端視有無意願及如何談判；若擔心流於密室政治或所謂「選舉分贓」，大可將政黨協議公諸於世，不但透明公開，社會也自有公評。

「藍白合」在立委選舉、立院召委合作，已可見初步默契；但進入總統大選的深水區，除了誰選總統，立委輔選、內閣人事、重大政策合作，都必須談。政黨之間不怕談判，就怕各懷鬼胎，名為合作，暗地只圖壯大自己；一旦錯失合作的黃金時間，終將淪為鷸蚌相爭，漁翁得利。