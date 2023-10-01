大屋頂下／請賴清德獨處時唸出聲來

賴清德 說：「台灣是一主權獨立的國家，現在叫中華民國 。」

他若當選，會不會說：「我是台灣國的總統，現在叫中華民國總統。」

請賴清德在獨處之時，輕聲將上面這十七個字唸給自己聽一遍。會不會覺得名正言順？還是名不正，言不順？會不會覺得心安理得？還是理不得，心不安？

即使回到台獨黨綱，台獨也是「未來式」，而不是「完成式」。台獨黨綱說：台獨必須經由「正名／制憲／公民投票」等正當民主程序，才能「（在未來）建立台灣共和國」。

因此，陳水扁說過：「沒有台獨黨綱，只有台獨公投黨綱。」意謂：台獨必須經由民主程序，因而台獨是「未來式」，並非「完成式」。所以，「台灣（已經）是一主權獨立的國家」，根本是一個假命題。

「台灣是一主權獨立的國家，現在叫中華民國」，就是硬要謊稱台獨已是「完成式」，且根本閃避了「正名／制憲／台獨公投」的正當民主程序。因此，此一命題是反民主的、非民主的，甚至是違反「台獨公投黨綱」的，根本是徹頭徹尾的一個邏輯謬誤與政治謊言。

如今，此一政治謊言已至荒謬絕倫的地步。民進黨政府連續三年將中華民國雙十國慶的主視覺說成是Taiwan National Day（台灣國慶日），但一九一一年十月十日武昌起義建立的明明是中華民國。如今民進黨卻稱此日是「台灣國慶日」，難道一九一一年雙十武昌起義建立的是「亞洲第一個民主共和國台灣國」，「現在名字叫中華民國」？

此一邏輯謬誤，是認為原有一先於並高於中華民國憲法的「台灣國」的存在，而中華民國是脫胎於這個「台灣國」，中華民國憲法亦因此被台灣國所襲奪。「台灣國」就此從「未來式」變成了「完成式」。

亦因此，賴清德即從「台灣是一主權獨立的國家，現在叫中華民國」，而自以為「我是台灣國的總統，現在叫中華民國總統。」說穿了，這就是賴清德主張的「務實台獨」。

賴清德說的「務實的台獨」就如同他說的「乾淨的煤」。

台獨的宗旨本在顛覆中華民國，連蔡英文也說過「中華民國是外來政權」，那應是台獨運動充溢浪漫情懷的時代，台獨是「未來式」，也就是邱義仁所說「瘋子搞台獨」的時代；但經過幾十年的內外情勢變遷，「務實台獨」逐漸滋長，於是出現「中華民國是脫胎自台灣國」的政治謊言，台獨變成了「完成式」，就此進入了「騙子搞台獨」的時代。

瘋子搞台獨，其實有些台獨先驅是出自理想色彩與道德訴求。但騙子搞台獨，卻完全是自欺欺人的政治操作，也就是「內殺型台獨」。

台獨與和平水火不容。賴清德三不五時強調將維護兩岸和平，但他必須說清楚，若和平與台獨是魚與熊掌不可得兼，他要追求的是和平或台獨？

賴清德說：「我主張務實台獨，我要追求兩岸和平，我要與中國做朋友，我要與中國結為兄弟之邦，我要和平保台（獨）。」賴清德既要熊掌又要魚，這就是騙子的台獨。

如前文所論，依據中華民國憲法，主張「中華民國是國號，台灣是中華民國的領土」，以中華民國為台灣的主體性，就不是台獨。但若主張「中華民國是脫胎自台灣國」，就是違反了中華民國憲法，就是台獨。

試問賴清德：台灣的主體性，究竟應建立在中華民國憲法之上，或建立在「中華民國是脫胎自台灣國」的政治謊言之上？

當下應當關注的是：賴清德若當選總統，他的「務實台獨」終究會推車撞壁，必將在內外面臨懲罰性的後果，甚至已有人說要等著看戲。

但《大屋頂下》不願見賴清德及民進黨面對懲罰，而是希望賴清德能明智而勇敢地轉型，放棄「內殺型台獨」的政治操作，帶領台灣進入「典範轉移」，救自己，也救台灣。

因為，如果賴清德與民進黨面臨懲罰性的後果，即是台灣及中華民國面臨災禍。因而，賴清德不能坐等懲罰降臨，必須設法轉型自救，救台灣。檢視當前的內外情勢，賴清德其實有自救的可能性：

一、賴清德對於台獨的重大風險顯有高度警覺，所以他正一步一步地演出「台獨脫逃秀」。例如，宣布「台獨三無論：無路徑／無計畫／無框架」；甚至將「務實的台獨工作者」，肢解成「務實／台獨／工作者」三大塊，整形易容，不再敢以本來面目示人。

二、現今的中共 貌似威風八面，實則四面楚歌。《大屋頂下》反覆強調「此時是中共最想維持住中華民國的時候」，相對而言「此時也是台灣最能在兩岸爭取維持中華民國的時候」。例如，關於九二共識，中共已正式主張「海協會第八方案」（一中各表）是九二共識的原始組成元素，並將馬英九的「一中各表之旅」指為「兩岸和平發展的定海神針」。

以上兩點，一方面賴清德有洗獨、去獨的強烈動機，另一方面中共亦有回到中華民國的明顯取向。雙方若能相互理解，彼此都給對方一個下台階，即有可能將兩岸情勢導向「定錨中華民國／共構和平競合」的方向。

選情顯示賴清德很有可能勝出，亦因此，賴清德洗獨、去獨的必要性也就更為迫切。操作途徑有二：

一、由蔡英文代賴清德發動轉型，正如當年林義雄任黨主席，以「台灣前途決議文」為競選總統的陳水扁轉型。二、由賴清德自己啟動轉型，因為他自己就是黨主席。例如，蔡英文不願自己打臉改變能源政策，賴清德就必須宣示「核電機組備用論」，自謀生路。

此一轉型工程，或可稱典範換置（Paradigm Replacement），想來相當困難，但也可十分簡單。只要說「中華民國是主權獨立的國家」這句大白話，而不再說「台灣是一主權獨立的國家，名字叫中華民國」這句大謊話，也就是不要再「騙子搞台獨」，兩岸也就可能回到和平發展的正途。

只要吞回一句自欺欺人的謊話，賴清德就能邁出洗獨、去獨的第一步。台灣就可能得救，中華民國就可能得救。

賴清德應當不是瘋子，因此他不敢搞法理台獨。但賴清德更不能做騙子，搞「務實台獨／借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」。

若要「務實」，就必須承認：台獨畢竟是未來式，不是完成式。

「我是台灣國的總統，現在叫中華民國總統。」再請賴清德大聲唸一遍給自己聽。是否名正言順？是否心安理得？賴清德是不是自欺欺人的騙子？

中華民國總統應以中華民國憲法為脊梁。