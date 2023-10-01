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藍喊合作卻不比民調？ 柯文哲：說要公開透明就全躲起來

記者林銘翰／台北1日電
民眾黨總統參選人柯文哲（左）啟程訪美之旅，1日上午抵達桃園機場時有許多支持者送機。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（左）啟程訪美之旅，1日上午抵達桃園機場時有許多支持者送機。（記者葉信菉／攝影）

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天說，藍白合作才會贏，這個大家都曉得，每天都聽到對方在講合作，但是從來沒有人來告訴他，合作要怎麼合作，乾脆比民調算了，從頭到尾都是這種「密室政治、分贓政治」，真的說要公開透明，最後全部都躲起來。

柯文哲上午啟程訪美，他在行前受訪時表示，藍白合作才會贏，這個大家都曉得，問題是要怎麼合作，自己每天都聽到對方在講合作，但是從來沒有人來告訴他，合作要怎麼合作，最後就出現「不要比民調、他們要當正的」，後來就想說乾脆比民調算了。

柯文哲指出，國民黨的算盤是以為時間拉久了，他們有組織盤跟立委參選人，等到這些立委開始跑起來的時候，最後小雞會把母雞抬上去，選舉是改變政治文化的社會運動，但是對國民黨跟民進黨來講，選舉是他們分贓的前奏，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲還說，「我每一區提一個，看他們會掉多少」，大家不要講狠話，「想要合作就來比民調，否則哪裡是叫合作？那個叫做併吞或併購」。

柯文哲認為，不管是執政還是選舉，都是改變政治文化的社會運動，這場選舉對整個台灣社會有什麼影響，這才是他要去思考的方向，但是從頭到尾都是這種密室政治、分贓政治，真的說要公開透明，全部都躲起來。

柯文哲 民調 國民黨

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