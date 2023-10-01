綠營認柯想藍白合 韓國瑜成關鍵

前總統陳水扁辦公室主任陳淞山昨說，國民黨總統參選人侯友宜會是正的，柯會放在民眾黨不分區第一、第二。柯文哲(中)回應，「滿奇怪的」，深綠的怎麼會知道藍軍的作戰計畫。（記者翁唯真／攝影）

民眾黨主席柯文哲 9月28日喊出「藍白一定合」，柯陣營喊出「民調 輸的退選」，前扁辦主任陳淞山投書《美麗島電子報》分析，柯文哲沒把藍白合的可能完全斷絕，就是真的想要合作的證明；但國民黨 必須更有危機意識，且在前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等人促成下，才能在「集體領導」下達成藍白合共識。

陳淞山指出，2024藍白合是國民黨生死存亡的關鍵，也是民眾黨小贏或大贏的轉折時刻，日前柯文哲一度對國民黨喊出「去死吧」，就是被情勒式逼合作給惹毛，但他不僅沒斬斷藍白合的可能性，更喊出「比民調」拉高談判籌碼，就是他真的想要藍白合的證明。

陳淞山說，若柯文哲對「藍白合」開出的最終條件，超越國民黨主席朱立倫、侯友宜能決定的範圍，就需要更具藍營危機意識的氛圍，再加上國民黨內具代表性與政治能量的韓國瑜、趙少康等人出馬，以「集體領導」的政治運作與柯文哲達成共識，這才是藍白合的關鍵所在。

陳淞山認為，唯有國民黨內部能夠團結作戰並承擔各自的分工責任，才能往前推進達成共識及目標，否則就只能走到「破局」的結果，繼續在野，逐漸沒落敗亡。

對此，台灣民意基金會董事長游盈隆也評論柯文哲，「有夠狠，但狠得漂亮。」游盈隆昨在臉書發文，認為柯喊出「藍白合比民調」展現高度自信與魄力，一出手就把對手逼到牆角。

對於柯文哲在中華戰略學會一項活動中，公開宣示「放心好了，最後一定會合的」，現場滿滿退將的場合，拍手叫好聲不絕於耳。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，曾幾何時，柯P權術已經練到爐火純青的境界，大肆收買深藍人心，狠狠地將了國民黨一軍。

而柯文哲競辦發言人陳智菡29日拋出方案，雙方比民調，輸的退選。游盈隆評論指出，柯文哲意思很清楚，藍白合就比民調，而且輸的就退選，不是還當副的，在那裡勾勾纒。真的是，一刀兩斷，割喉割到斷。有夠狠，但狠得漂亮。

長期關注台灣選情的日本學者小笠原欣幸分析，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，一般認為這對民進黨總統參選人賴清德相對有利。因此，台灣現在正熱烈討論藍白合，即國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲整合成一組人選的可能性。

小笠原欣幸總結，目前的趨勢顯示，若在野黨聯合或整合出一組人選，將有高支持率，而且很有機會超越賴清德。