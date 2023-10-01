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新聞評論／民調PK輸家出局 藍白合變魷魚遊戲？

聯合新聞網「重磅快評」
柯文哲日前質疑，國民黨不比民調、不當副手，「這是哪門子合作」，柯辦發言人陳智菡隨後表示，民眾黨主張由第三方民調推出在野最強人選，「輸家退選」。（本報資料照片）
柯文哲日前質疑，國民黨不比民調、不當副手，「這是哪門子合作」，柯辦發言人陳智菡隨後表示，民眾黨主張由第三方民調推出在野最強人選，「輸家退選」。（本報資料照片）

中秋節月圓人團圓，促成「藍白合」氛圍。民眾黨總統參選人柯文哲雖拋出「藍白一定合」，但柯辦發言人陳智菡表示，民眾黨主張由第三方民調推出在野最強人選，「輸家退選」。非綠陣營雖訴求「政黨輪替」，但民調PK的零和結果，政黨輪替還沒達成，在野黨可能先輪替；藍白拚到你死我活的結果，彷彿「2024版魷魚遊戲」，民進黨將是最大贏家。

2024年總統大選「藍白合」傳聞不斷，柯文哲日前質疑，國民黨不比民調、不當副手，「這是哪門子合作」，直指藍白合的整合矛盾。柯文哲9月28日前往中華戰略學會時改口稱，「放心，最後一定合」。柯辦隔天表示，藍白最後會合，只是怎麼合而已，合作有很多可能，例如內閣制，讓權力可以平衡，但目前藍營釋放的合作訊息，更像是權位的分配，不是理念的合作。

聯合報最新民調顯示，國民黨和民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲若組成「藍白合」，無論鴻海創辦人郭台銘是否參選，「侯柯配」或「柯侯配」都能逆轉民進黨對手賴清德8至15個百分點。藍白合被視為在野黨的「夢幻組合」，但達成夢想前還有層層路障，讓藍白合彷彿夢境的「海市蜃樓」。

從各方民調顯示，藍白合是最有可能的勝選方程式，但如何解題，至今沒有標準答案。對於民調PK，侯陣營語帶保留表示，「時機未到，尊重不附和」；郭辦發言人黃士修說，執行上有困難，呼籲柯辦勿落入國民黨思維框架。

柯陣營拋出「民調PK、輸家退選」，像是弱雞理論，凸顯對手若不敢比民調，將缺乏正當性。不過，民調是複雜的政治問題，「三腳督」是否納入郭台銘？民調執行的單位、抽樣、時間、問題，時空環境的每一項內外在變數都會影響調查結果，民調若變成零和遊戲，想要有完全服眾的結果，幾乎是不可能的任務，甚至埋下更加分裂的因子。

2004年國親「連宋配」，兩黨不只是談總統正副搭檔，還有立委布局、聯合政府、執政願景，兩大在野黨早在選前一年多就簽署「國親政黨聯盟備忘錄」；如今藍白合只憑一次民調定生死，完全不管立委布局、政府組成，那不是整合，比較像是藍白「俄羅斯輪盤」，只想解決對手、不是解決問題。

非綠陣營鬥得你死我活，民調出局者也不會真心俯首稱臣，侯柯郭都不會是贏家；執政的民進黨當然樂於隔山觀虎鬥，距離大選倒數100多天，缺乏資源的在野黨還在小池塘互相拉扯，不論最後誰上位挑戰賴清德，在野黨都是元氣大傷。縱然多數民意主張「下架民進黨」，在野黨若持續明爭暗鬥，賴清德依舊可以笑到最後，成為這場「魷魚遊戲」的最大贏家。

民調 柯文哲 民進黨

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