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黑白集／先求藍白和 才有藍白合

聯合報黑白集
民眾黨主席柯文哲出席深藍團體活動親口說出「藍白一定合」，但目前雙方合作看來仍障礙重重。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲出席深藍團體活動親口說出「藍白一定合」，但目前雙方合作看來仍障礙重重。（本報資料照片）

對於近半到逾六成期待「下架民進黨」的選民來說，近日「藍白合」的相關訊息，豈止是吊人胃口，更像是種精神折磨。但唯有藍白能和、先和，才會有藍白合的可能與前景。

藍營有人放話「侯柯配」，侯友宜不當副手，且不比民調柯文哲怒批「這算哪門子合作」，又飆罵「去死吧」，到了深藍軍系活動場合卻脫口「放心好了，最後一定會合的」；但民眾黨發言人隨即又大喊「比民調，輸的退選」。藍白合劇情先鋪哏後轉折，最後竟要以弱雞比膽和梭哈賭牌定輸贏？

藍營固然不宜吃人豆腐，柯營也不必放狠話抬價。民調限制多，只會讓問題更複雜；輸的退選，選票就會乖乖轉移給贏的嗎？還沒選上就想贏家通吃，難道忘了柯文哲先前批評的，贏者全拿讓台灣的政治愈來愈dirty、愈來愈殘酷？

其實，如果多一點同理和想像，藍白合並不只等於侯柯配或柯侯配，也不是侯柯必得有一人退選或藍白之一必須退讓。至於優先目標，當然就是務必產生藍白相加效應，才有可能下架民進黨。因此，藍白豈有不先和再求合之理。

藍白合仍非勝選保證，不合則幾無希望；但藍白合而不和，也等於白合。藍白均應回歸人性及政治現實思考，雙方皆應克制。類如金溥聰下令不打柯文哲、柯文哲說藍白一定合，才是當前藍白該說該做的。

柯文哲 民調 民進黨

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