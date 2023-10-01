刪除、凍結潛艦預算 藍綠立委都有提案

民進黨立委王定宇也曾提案凍結10億元台幣潛艦預算。（本報資料照片）

首艘國造潛艦原型艦海鯤號日前亮相，卻因專案小組召集人黃曙光指一位立委「一直在搞」，讓國民黨 立委馬文君等人曾提案凍結潛艦國造預算 的動機遭質疑。民進黨 立委認為動輒提案刪除、凍結預算，無法展現潛艦國造決心；國民黨立委則表示，支持國防自主，但支持不代表放水護航，綠委也曾提預算凍結，不應雙重標準。

黃曙光沒有點名哪位立委針對潛艦國造「一直在搞」，但其實潛艦國造原型艦造艦案2021年度編列105.16億餘元（台幣，下同，約3.26億美元）預算，藍綠立委都曾針對潛艦國造預算提案凍結。

馬文君當時主張凍結50億，理由是細部設計階段前段工作，能否如期順利獲得仍有疑慮。國民黨立委江啟臣則質疑，多數資訊以任務順利為由，僅於國會的機密會議中揭露，是否符合預算公開透明，主張凍結10億。最後均遭民進黨團強勢解凍。

民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇、趙天麟當時也提案凍結10億元，但羅強調，只要國軍事後提專案報告即可解凍，有監督但並未卡案。

馬文君等人也曾針對2022年度第二階段原型艦籌建當年執行95億餘元的預算，提案凍結30億。但民進黨立委林淑芬、王定宇也曾在審查2023年度預算時，提案凍結F-16A/B升級案1000萬。

王定宇說，台灣造潛艦是非常艱鉅的任務，如果立委動輒提案刪除50億、凍結一定數量，外國政府或企業何苦為了「你的沒有決心」，去遭受中國可能的制裁或壓力。

江啟臣表示，黃曙光提到某立委，怎可用影射的；另外刻意提凍結案，把事情混為一談，如果預算不能凍結，怎麼看緊人民荷包。江說，民進黨立委也有提凍結國防採購預算，不應為了選舉抹黑，雙種標準。

國民黨前立委林郁方指出，立委凍結預算通常是手段而非目的，更是在野黨、小黨「項莊舞劍」的武器，目的是換取行政部門在其他案件讓步，但歷來不管藍綠執政，國防預算被刪減比例都很低，不需套上大帽子。他也說，黃曙光為國家打造潛艦的使命感無庸置疑，但對自己或麾下人員的言行，仍須謹慎約束。